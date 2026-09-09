Ecuador perdió y pospuso su clasificación a octavos del mundial femenino sub-20

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador femenina sub-20 cayó 3-2 ante Francia en la segunda jornada del grupo C del Mundial de Polonia 2026 este miércoles 9 de septiembre y pospuso su clasificación a los octavos de final.

Ecuador perdió ante Francia

La Selección de Ecuador dio el primer golpe a las francesas a los 10 minutos de iniciado el duelo con un tanto de Dariana Morán, delantera de los registros de Independiente del Valle, que aprovechó un espectacular pase de su compañera Evelyn Burgos.

El cuadro europeo logró el 1-1 con un tanto de penal de Justine Rouquet ejecutado a los 21 minutos que no pudo detener Nayely Rodríguez, arquera de Universidad Católica. La falta fue cometida por parte de la jugadora de Barcelona SC, Scarlet Garaicoa.

A los 41 minutos, por la misma vía, Fiorela Pico, mediocampista de los registros de IDV, logró el 2-1 con un certero disparo esquinado con su pierna derecha que hizo inútil la estirada de Alyssa Fernandes.

En el arranque del segundo tiempo, las vigentes subcampeonas de Europa alcanzaron rápidamente el empate por intermedio de la corpulenta defensa Aude Bizet. La jugadora superó su marca en el centro del área grande para impactar el balón levantado del cobro de un tiro libre desde la zona izquierda.

El tanto caló hondo en las ecuatorianas, quienes no lograron reaccionar ni en lo anímico ni en lo futbolístico tras verse superadas durante toda la segunda mitad. A los 87 minutos, la defensora Landryna Lushimba Bilombi sentenció el 3-2 definitivo.

Con este resultado, Francia lidera el grupo con 4 puntos. Ecuador y Ghana son segundas y terceras con 3 y Corea del Sur última con 1.

En la tercera fecha, las ecuatorianas se medirán a Corea del Sur por el cupo a la siguiente ronda. El compromiso está pactado para el sábado 12 desde las 11:00 en el Estadio Municipal Władysław Król.

¿Cómo es el formato del torneo?

Son 24 las selecciones que clasificaron para el torneo de Polonia, repartidas en seis de Europa, incluidas las anfitrionas, cuatro de Asia, África, Norteamérica y el Caribe y Sudamérica, y dos de Oceanía.

Se dividieron en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Para los octavos clasificarán las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras, que jugarán en Sosnowiec, Katowice, Łódź y Bielsko-Biała, las cuatro sedes elegidas para este año.

La primera edición de este Mundial femenino se disputó en 2002 en Canadá. Estados Unidos se llevó el primer lugar tras derrotar a Canadá en la final. Alemania y Brasil se repartieron el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Luego se sucedieron las ediciones de Tailandia 2004, Rusia 2006, Chile 2008, Alemania 2010, Japón 2012, Canadá 2014, Papúa Nueva Guinea 2016, Francia 2018, Costa Rica 2022 (en 2020 debieron organizarla con Panamá, pero la pandemia del COVID-19 lo impidió) y Colombia 2024.

Alemania, Corea del Norte y Estados Unidos dominan la categoría con tres títulos cada una, mientras que para Ecuador es su primera participación con un equipo que, pese a ser juvenil, está cargado de experiencia y es resultado de un largo proceso de formación.

Francia 0-1 Ecuador

¡ECUADOR PEGÓ PRIMERO! 🇪🇨🔥



Pase con borde externo de Burgos para que Morán ponga el 1-0 ante Francia.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/G5K4RZ5pm3 — DSPORTS (@DSports) September 9, 2026

Francia 1-1 Ecuador

Francia 1-2 Ecuador

¡ECUADOR SE PUSO DE NUEVO EN VENTAJA! 🇪🇨🔥



Pico cambió penal por gol para poner el 2-1 de La Tri ante Francia.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/EOqEfdfmg4 — DSPORTS (@DSports) September 9, 2026

Francia 2-2 Ecuador

¡LO VOLVIÓ A EMPATAR FRANCIA! 🇫🇷



Bizet, con un gran anticipo, puso el 2-2 ante Ecuador desde una pelota parada.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/yrmF6nHnjX — DSPORTS (@DSports) September 9, 2026

Francia 3-2 Ecuador

¡LO REMONTÓ FRANCIA! 🇫🇷🔥



En una nueva pelota parada, Lushimba apareció de atrás y puso el 3-2 ante Ecuador.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/Uo0gXEkep6 — DSPORTS (@DSports) September 9, 2026

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