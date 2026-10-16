Enner Valencia busca el podio de goleadores de Boca Juniors

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Enner Valencia y Boca Juniors jugarán la noche de este viernes 16 de octubre de 2026 por la fecha 13 del Torneo Clausura de Argentina ante Talleres de Córdoba en La Bombonera. El ecuatoriano fue convocado y persigue un récord interno del club.

Enner Valencia anotó cinco goles

Enner Valencia es una de las cartas goleadoras de Boca Juniors en este año. Aún está en la retina de los hinchas el triplete que le marcó a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Estadio ‘Gigante de Arroyito‘.

En la liga argentina aportó con dos nuevos tantos (Central Córdoba e Instituto) que han sido su carta de presentación ante la exigente hinchada del equipo local, que conocía poco del goleador histórico de la Selección de Ecuador.

Su excelente estado de forma hizo que Rodolfo Arruabarrena lo incluya por primera vez en el 11 titular de la Copa Sudamericana para enfrentar a Vasco da Gama en las semifinales de ida. Jugó los 90 minutos, pero no pudo aportar con goles.

Superman fue oficializado como refuerzo del ‘xeneize’ el domingo 9 de agosto con un contrato que se extiende hasta el viernes 31 de diciembre de 2027. Llegó para reemplazar al lesionado paraguayo Adam Barreiro.

‘Superman’ busca el podio goleador

Pese al corto tiempo que ‘Superman‘ está en el plantel de Boca, si logra anotar ante Talleres, peleará codo a codo por ingresar al podio de goleadores del plantel del año. Si anota dos o más, se apoderará del tercer puesto.

Miguel Merentiel lidera esta estadística con 13 goles en 41 partidos entre la Liga y Copa Argentina, Copa Libertadores y Sudamericana. El uruguayo es uno de los capitanes del equipo y de los más queridos por los hinchas.

En segundo lugar aparece el mediocampista Santiago Ascacíbar, uno de los principales refuerzos de la temporada. El ‘ruso’ anotó ocho goles en 39 encuentros, pese a que su labor no es precisamente la de ir al ataque.

El tercer puesto en la tabla de goleadores se lo reparten el extremo izquierdo Alan Velasco y el mencionado Bareiro. Ambos tienen seis anotaciones entre 26 y 14 apariciones, respectivamente, pero están lesionados.

En la quinta casilla está posicionado en solitario Valencia con cinco goles en 12 juegos. Lleva sumados 485 minutos en cancha. Anota un tanto cada 97 minutos, según los registros que reposan en el sitio especializado Transfermarkt.

Merentiel, Ascacíbar y Valencia fueron citados por Arruabarrena para el duelo de esta noche. Finalizado el mismo, se enfocarán en la revancha ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Sudamericana en Río de Janeiro.

Goleadores de Boca

Jugadores Posición PJ Goles Miguel Merentiel Delantero centro 43 13 Santiago Ascacíbar Pivote 40 8 Alan Velasco Extremo izquierdo 35 6 Adam Bareiro Delantero centro 14 6 Enner Valencia Delantero centro 12 5 Milton Giménez Delantero centro 28 4 Leonel Flores Extremo derecho 25 4

Primer gol de Valencia

Triplete ante Racing

Último gol con Boca

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