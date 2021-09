Emelec asegura que Dixon Arroyo actuó en ‘legítima defensa’

Emelec publicó una extensa carta en las redes sociales dirigida a la Comisión de Disciplina de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador en la que expresa los motivos por los que no se debe sancionar al volante Dixon Arroyo y sí se le debe dar un castigo ejemplar a Jhojan Julio, de Liga de Quito.

El duelo entre albos y azules terminó en una gresca general la noche del 19 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En el cruce, Julio empujó a Dixon Arroyo, quien a su vez golpeó con el puño izquierdo a Jordy Alcívar. También participó en la agresión Lucas Sosa, quien tiró del cuello al jugador de Liga.

La acción de Arroyo -no así la de Julio- fue documentada en el informe arbitral de Roddy Zambrano, quien aseguró que la pelea fue provocada por un cruce verbal entre el delantero Facundo Barceló y el lateral Luis Ayala.

Antonio Pazmiño, abogado en representación de Nassib Neme, presidente de Emelec, argumentó que existen incosistencias en el informe de Zambrano y existió una legítima defensa de Arroyo en el golpe hacia Alcívar.

El defensor legal señaló que en las imágenes de video que circulan en las redes sociales se observa el empujón de Julio y que esta acción no consta en el informe del árbitro Zambrano, al que calificó como “sesgado, incompleto y diminuto“.

​Pazmiño citó el Código Penal para recordar que Arroyo actuó en legítima defensa ante la agresión previa de Julio y aseguró que el futbolista de la ‘U’ es quien debe ser sancionado. De hecho, en la misiva afirmó que los jugadores de Liga son quienes provocaron y se acercaron a la banca de Emelec.

