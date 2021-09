Roddy Zambrano sí vio el golpe de Arroyo a Alcívar

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, se quejó en su cuenta de Twitter por lo que consideró una agresión del jugador de Emelec, Dixon Arroyo, en contra del volante albo Jordy Alcívar, el pasado 19 de septiembre de 2021. Roddy Zambrano, juez del encuentro, sí vio la acción y la detalló en su informe.

En el documento que redactó el réferi, como cabeza de la terna arbitral, se detallan los pormenores de los incidentes que se suscitaron al final del partido que se disputó en el estadio Rodrigo Paz, donde los albos se impusieron por 3-2 a los eléctricos.

“El jugador número cinco de Emelec, Arroyo Dixon, golpea a un adversario dando un manotazo que impactó en el rostro (conducta violenta), sin poder exhibir las tarjetas rojas correspondientes, debido a la aglomeración de jugadores y cuerpo técnico que ingresaron al terreno de juego”, detalla el documento.

Además, Zambrano también señala un cruce de insultos entre el delantero eléctrico Facundo Barceló y el defensa albo Luis Ayala.

Minutos después del juego, Paz se quejó por la acción de Arroyo en su cuenta de Twitter. Según el directivo, este acto atenta contra el ‘fair play‘. “Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción”, escribió.

Esto no es fair play deportivo. Esto es cobardía. Nosotros no pasamos día y noche llorando para meter presión. Nosotros exigimos la aplicación del reglamento siempre y este no será la excepción. pic.twitter.com/0CwqOv4ftz