El Nacional revivirá tres ‘clásicos’ de Quito en la Segunda Categoría

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El Nacional será huésped de la Segunda Categoría de Pichincha desde la temporada 2027, con lo que abre la puerta a revivir tres ‘clásicos’ que en los buenos tiempos animaron la Serie A del fútbol de Ecuador.

El Nacional se reencontrará con antiguos conocidos

El Nacional en la Segunda Categoría de Pichincha se volverá a reencontrar con históricos cuadros como el Deportivo Quito, América y Espoli, otrora animadores de la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

El Deportivo Quito es el cuadro con más pergaminos luego de los ‘rojos’, que acumularon en su brillante historia 13 títulos nacionales (el último en 2006) y la Copa Ecuador de 2024 ganada a Independiente del Valle en el Estadio Rodrigo Paz.

Juntos representaron al país en la Copa Libertadores 2009 y 2012. La ‘AKD’ fue campeón nacional en ambas ocasiones, mientras que los ‘militares’ terminaron en el cuarto puesto de la liguilla final y en el tercer lugar del campeonato local, respectivamente.

La última vez que se enfrentaron fue en la fecha 21 de la segunda etapa en el Estadio Gonzalo Pozo de Aucas un domingo 6 de diciembre de 2015. Esto ocurrió en los festejos por las fiestas de la capital de Ecuador, muy arraigadas entre los hinchas del cuadro de la ‘Plaza del Teatro‘.

El Deportivo Quito derrotó de visita 2-1 a El Nacional con tantos de Juan Diego Rojas y Jairon Bonnet. Los locales descontaron por intermedio de Andersson Ordóñez, jugador que al año siguiente fue campeón con Barcelona SC.

Días después, ese torneo finalizó con la obtención del tricampeonato por parte de un arrollador Emelec y con el descenso del Deportivo Quito a la Serie B. Ese mismo año bajó a la Segunda Categoría, donde permanece desde ese entonces.

Por su parte, El Nacional ocupó la novena casilla de la tabla acumulada dando los primeros síntomas de problemas económicos porque le restaron un punto por no presentar los roles de pago del mes de septiembre.

Los otros partidos cargados de tradición en Quito son los que lo enfrentarán al América y a Espoli, en el denominado ‘Clásico del orden’ por enfrentar a los equipos que representaban a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

El Nacional tiene un largo camino para regresar a la Serie B

El Nacional pagó en la cancha todos los problemas administrativos que arrastra en los últimos años con un nuevo descenso a año seguido para decepción de su sufrida hinchada, que poco a poco se alejó de los estadios para apoyarlo.

Los ‘puros criollos’ en este año solo pudieron ganar tres partidos de los 27 disputados. Aún faltan cinco jornadas en las que deberán enfrentarse a Liga de Portoviejo, Sociedad Deportivo Santo Domingo, Gualaceo, Cumbayá FC y 22 de Julio.

Su paupérrima campaña se completa con seis empates y 18 derrotas. La última ocurrió el viernes 25 de septiembre de 2026 ante Cumbayá FC por 0-3 en el Estadio La Cocha de Latacunga, escenario donde actuó como local.

El equipo visitante se impuso gracias a un doblete del uruguayo Santiago Díaz y a un tanto más de Manuel Balda, exjugador del conjunto ‘militar’, quien anotó con un vistoso remate desde fuera del área.

Finalizado el calendario, tendrá que enfocarse en el campeonato de Segunda Categoría, en donde tendrá que recorrer un largo camino provincial y luego nacional para regresar lo antes posible a la Serie B y aún más lejano a la Serie A.

En la etapa de Pichincha, tomando como referencia la actual temporada, deberá enfrentarse a 23 cuadros más que buscan el mismo objetivo. Deberá ser uno de los cuatro mejores del año para avanzar a la etapa nacional.

En esa instancia, siguiendo el actual formato, tendrá que superar una primera fase en la que deberá ocupar los dos primeros puestos en un grupo de seis equipos. En la siguiente etapa deberá ser primero entre los cuatro integrantes de la zona.

Finalmente, para llegar a la Serie B, debe ocupar uno de los dos primeros puestos del cuadrangular final. Solo si cumple todas esas condiciones se ganará el boleto del pronto regreso; caso contrario, debe volver a intentarlo.

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