Definidos los 16 equipos que siguen en el Ascenso Nacional

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Este sábado 26 de septiembre de 2026 quedaron definidos los 16 equipos que continuarán en la segunda fase del Torneo de Ascenso Nacional y los 32 que quedaron eliminados. Deportivo Quito ingresó en este segundo grupo.

El Ascenso Nacional continúa con 16 equipos

El formato del Ascenso Nacional se divide en tres etapas. La primera finalizó este sábado con la puesta en escena de la décima fecha, con la que se definieron a los 16 clasificados para la segunda fase.

En esta instancia, los 16 clasificados se dividen en cuatro grupos de cuatro. La competencia se vuelve más exigente porque para seguir a la siguiente ronda necesariamente tienen que quedar en el primer lugar.

A esta instancia solo llegarán los cuatro primeros y los primeros son los que obtendrán los dos cupos para jugar en la Serie B del año entrante en reemplazo de El Nacional y 22 de Julio.

Para lamento de sus hinchas, Deportivo Quito es uno de los eliminados pese a golear 7-0 a Dunamis 04 en el Estadio Olímpico de Tulcán. El empate 0-0 entre Inter de Quito y Santa Fe SC en Sangolquí sentenció a la ‘AKD’.

Otro histórico cuadro que se quedó en el camino es Espoli, coincidencialmente también representante de Pichincha, que no pudo superar el grupo G en el que se impusieron Daquilema FC y Mineros SC.

Liga de Cuenca e Imbabura SC, que también jugaron en la Serie A en distintos momentos, tampoco se pudieron imponer en el E y F, quedando eliminados en la etapa de apertura de este exigente torneo.

Grupos de la Segunda Fase del Ascenso Nacional

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D CS Patria Inter de Quito 11 de Mayo Ciudad de Yantzaza Santa FE Astillero FC Huaquillas FC Milagro FC Guaranda Insutec Daquilema FC Río Aguarico CD Alianza Luz Valdivia Nazareno SC Mineros SC

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