Deportivo Quito goleó en Tulcán, pero quedó eliminado del Ascenso Nacional

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Deportivo Quito no tuvo problemas para golear 7-0 a Dunamis 04 en el Estadio Olímpico de Tulcán la tarde de este sábado 26 de septiembre de 2026, pero no le alcanzó y quedó eliminado del Torneo de Ascenso Nacional.

Deportivo Quito seguirá en Segunda Categoría

Deportivo Quito visitó Tulcán para enfrentar a Dunamis 04 por la décima fecha del grupo B de la primera fase del Ascenso Nacional con dos realidades diametralmente opuestas.

El Quito necesitaba de una abultada victoria en el norte del país para avanzar a la segunda fase, mientras que Dunamis saltó a la cancha para cumplir con el calendario porque fue de los primeros eliminados.

La ‘AKD’ no solo debía triunfar en la ciudad fronteriza con Colombia, sino esperar que Inter de Quito derrote a Santa Fe SC de Imbabura en el Estadio General Rumiñahui de Sangolquí.

El primer objetivo lo cumplieron con creces y sin sobresaltos. Sin embargo, en Sangolquí el marcador nunca se movió, con lo que se cristalizó su eliminación para decepción de sus fieles seguidores, que deberán esperar un año más para regresar a la Serie B.

Inter de Quito (26), Santa Fe SC (21), Deportivo Quito (20), Pelileo SC (10), Firesystem FC (6) y Dunamis 04 (3) fueron las posiciones finales de este grupo. Los dos primeros clasificaron para la segunda fase.

Los goles de la ‘AKD’

Todo empezó sobre ruedas. A los 10 minutos abrió el marcador Joel Ordóñez, que sacó un remate desde fuera del área, alimentando la esperanza de sus decenas de hinchas que se hicieron presentes en el estadio.

Cuando no terminaban de celebrar el primer tanto, apareció el argentino Demian Rea con otro remate de larga distancia para registrar el 0-2 en el marcador y dejar sin opción de reacción al portero Stefano Novoa.

La goleada se empezó a gestar a los 18 minutos con el gol de Roberto Ordóñez. La ‘Tuka’ apareció en el segundo poste del arco norte luego de un centro del otro Ordóñez, el autor del primer tanto, que volvió a sorprender al portero local.

El veterano delantero impuso nuevamente su jerarquía y experiencia a los 38 desde el punto penal. La jugada fue dictaminada por el juez central por una mano dentro del área tras el cobro de un tiro libre.

El triplete del ariete, que llegó a jugar dos partidos con la Selección de Ecuador ante Argentina y Chile por las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, llegó a los 58 minutos. El pase lo hizo Mateo Zambrano.

Ordóñez completó su póker de goles a los 70 minutos y Hamilton Carcelén registró el 7-0 a los 90′.

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