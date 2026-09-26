La Selección de Ecuador sub-20 presentó su convocatoria con una novedad

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Selección de Ecuador sub-20, dirigida técnicamente por el argentino Gonzalo Ferrea, presentó este sábado 26 de septiembre de 2026 su lista de convocados para dos amistosos internacionales contra Perú. El bloque de delanteros es el que más se roba el foco.

La Selección de Ecuador sub-20 citó a 26 futbolistas

La Selección de Ecuador sub-20 convocó a 26 jugadores para enfrentar a Perú el sábado 3 y martes 6 de octubre. Esto es parte de su preparación para el campeonato sudamericano que se disputará el siguiente año y que otorgará cuatro cupos directos para la Copa del Mundo de Azerbaiyán y Uzbekistán.

Carlos Mejía, nacido hace 19 años en Guayaquil, es el jugador con mayor valor de mercado, con 1,7 millones de dólares, según datos proporcionados por Transfermarkt. Desde julio de este año juega en el Royal Amberes de Bélgica.

Antes de llegar al fútbol belga a cambio de más de un millón de dólares, jugó en el NK Kustosija Zagreb del fútbol de ascenso de Croacia y en las categorías juveniles de Independiente del Valle y Guayaquil City de Ecuador.

En su nuevo equipo sumó minutos en cinco de las siete fechas de la Jupiler Pro League, ingresando en el segundo tiempo como un revulsivo. Ante el Genk, antiguo cuadro del seleccionado nacional Ángelo Preciado, aportó con dos asistencias.

Virgilio Olaya es otro de los más destacados, con una valoración de 1,3 millones. Su nombre tomó más notoriedad pública cuando se anunció que existía un acuerdo verbal para que fuera traspasado al Bayern Múnich.

Esto no sucedió y continuó jugando en Aucas, club en donde se formó, hasta septiembre de este año, cuando fue traspasado a Los Ángeles FC de los Estados Unidos. Inmediatamente fue cedido al FC Wacker Innsbruck de Austria.

Previo a este periplo internacional, entre 2024 y 2026 disputó 10 partidos en el primer equipo del ‘Ídolo del Pueblo’ entre la Liga Pro y Copa Ecuador, en los que recibió una tarjeta amarilla y una roja en 416 minutos.

Los delanteros prometen goles

La principal novedad de la lista es la inclusión de Matías Klimowicz, hijo del portero argentino Javier Klimowicz, que llegó al país para jugar en Deportivo Cuenca (campeón en 2004) y luego estuvo en Emelec (campeón 2013, 2014 y 2015).

Matías nació en Cuenca en 2007. Su formación como futbolista la realizó en Instituto de Córdoba, en donde jugó 30 partidos y anotó nueve goles entre 2023 y 2025. En el 2026 fue anunciado como refuerzo del Cuenca.

En el cuadro del austro de Ecuador acumula 24 partidos (nueve como titular), cinco goles (Emelec, Mushuc Runa, Técnico Universitario, Guayaquil City y Leones FC), cinco tarjetas amarillas y una roja en 921 minutos.

Es la primera vez que es llamado para la sub-20. Compartirá ataque con Ruddy Mina (LDU) y Snayder Porozo (Royal Amberes), otra de las promesas ecuatorianas que en esta temporada fue traspasado al fútbol belga.

Nómina de convocados

Posición Jugador Equipo Arqueros Alfred Reasco Aucas Marlon Quiñónez Macará Matías Marín Inter Miami Defensas Ramsses Quiñónez IDV Renato Caicedo U. Católica Alejandro García 9 de Octubre Sleider Mancilla Aucas Genaro Mina San Antonio Ivis Davis Tanabi EC Virgilio Olaya FC Wacker Innsbruck Pedro Cedillo Al-Waab SC Diego Monzón Real Zaragoza Mediocampistas Felipe Castillo T. Universitario Anthony Castillo T. Universitario Ederson Castillo LDU Andrés Gómez LDU Jeiysinio Chalá U. Católica Cristhian Ortiz Orense Thiago Ozaeta Delfín Davis Saya Emelec Maverick Vera Aucas Carlos Caicedo Macará Carlos Mejía Royal Amberes Delanteros Matías Klimowicz D. Cuenca Ruddy Mina LDU Snayder Porozo Royal Amberes

Te recomendamos: