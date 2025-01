Este fin de semana, el Salinas Golf & Tenis Club será escenario de la serie de playoffs del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis entre Ecuador y Uruguay.

El primer partido de esta emocionante serie se disputará el sábado 1 de febrero a las 16:00, cuando el ecuatoriano Andrés Andrade se enfrente al uruguayo Francisco Llanes.

En el segundo partido del día, Álvaro Guillén, número dos de Ecuador, se medirá contra Franco Roncadelli, primer raqueta de Uruguay. Ambos equipos llegan con la convicción de lograr una victoria que los acerque a la siguiente fase de la Copa Davis.

El domingo 2 de febrero, a las 15:00, la jornada se reanudará con el partido de dobles entre los ecuatorianos Andrés Andrade y Diego Hidalgo, quienes enfrentarán a los uruguayos Ariel Behar e Ignacio Carou.

Cabe destacar que Gonzalo Escobar, quien suele ser parte del equipo de dobles de Ecuador, no podrá participar debido a una molestia física que le impide recuperarse a tiempo.

El tercer partido individual enfrentará a los dos números uno de cada país: Andrés Andrade contra Franco Roncadelli, seguido por el duelo entre Álvaro Guillén y Francisco Llanes, que cerrará la serie.

Raúl Viver, capitán de Ecuador, confía en la capacidad de Andrade para ganar el primer punto de la serie.

“Es fundamental comenzar bien, y tenemos mucha confianza en Andy para que nos dé el primer punto”, comentó el estratega ecuatoriano.

Por su parte, Andrade expresó su preparación y compromiso: “Hemos entrenado toda la semana. Estoy motivado para representar a mi país y esperamos salir con la victoria el domingo”.

Ariel Behar, capitán de Uruguay, se mostró optimista respecto a las condiciones del clima y la preparación de su equipo: “Vinimos a ganar, nos preparamos bien durante la semana”, aseguró el jugador, quien cuenta con una destacada trayectoria en el circuito ATP Challenger y ATP World Tour.

La serie promete ser reñida, y el ganador se clasificará para la eliminatoria del Grupo Mundial I en septiembre de 2025, mientras que el perdedor disputará una eliminatoria del Grupo Mundial II.

Ecuador vs. Uruguay

Horarios de los partidos: Sábado 1 de febrero: 16:00: Andrés Andrade vs Francisco Llanes

Seguido de: Álvaro Guillén vs Franco Roncadelli

Domingo 2 de febrero: 15:00: Andrés Andrade/Diego Hidalgo vs Ariel Behar/Ignacio Carou

Seguido de: Andrés Andrade vs Franco Roncadelli

Seguido de: Álvaro Guillén vs Francisco Llanes