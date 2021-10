Ecuador se entrenó en Venezuela antes de viajar a Colombia

Redacción Guayaquil

Los jugadores de la selección ecuatoriana buscan ‘cambiar la página’, después de la derrota ante Venezuela, por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. La Tri cumple con su agenda en Caracas, antes de su viaje a Barranquilla, para el juego contra Colombia, el próximo 14 de octubre de 2021.

A las 10:00 de este 11 de octubre, un grupo de jugadores se desplazó desde el hotel de concentración en Caracas, a una cancha cercana para realizar una práctica. Esta jornada solo incluyó a los deportistas que no actuaron ante Venezuela, que se disputó un día antes.

Los deportistas salieron del hotel con la cabeza abajo, con poco ánimo. A diferencia de los días previos, los jugadores de la Tri no se realizaron bromas, abandonaron el inmueble con poca interacción entre ellos.

La delegación nacional no regresará al país antes del juego ante Colombia, viajarán directo desde Venezuela. Sin embargo, aún no estaba definido el día del desplazamiento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha oficializado el cronograma.

En primera instancia, el viaje sería este 12 de octubre. Sin embargo, la poca disponibilidad de canchas -a causa de las lluvias y la inseguridad- podría adelantar el desplazamiento del seleccionado nacional hasta Barranquilla.

Un día antes del partido contra Venezuela, la Tri realizó un único entrenamiento, pero en cancha sintética, a causa de las complicaciones para encontrar escenarios en buen estado. Eso incomodó al cuerpo técnico y jugadores.

La Tri jugará contra Colombia el 14 de octubre, en el estadio Roberto Meléndez, desde las 16:00. Ecuador está obligado a sumar puntos fuera de casa, para mantenerse en la zona de clasificación. Por ahora es tercero en la tabla de posiciones, con 16 unidades.