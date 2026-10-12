El gesto de Deyverson contra Barcelona que provocó más que una expulsión

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La victoria de Liga de Quito sobre Barcelona SC, el domingo 11 de octubre de 2026, dejó un episodio que trascendió el resultado deportivo. Deyverson, delantero brasileño del conjunto universitario, protagonizó un incidente durante los minutos finales del encuentro que provocó un enfrentamiento entre futbolistas y alimentó la discusión sobre lo sucedido.

El partido, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda jornada del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano, terminó con un triunfo albo por 2-1. Sin embargo, la controversia continuó después del pitazo final, cuando las imágenes del incidente comenzaron a circular en redes sociales y un exjugador del conjunto amarillo intervino públicamente.

El gesto de Deyverson que provocó la expulsión ante Barcelona

La controversia comenzó cuando Deyverson realizó una seña con los dedos de una mano que fue interpretada como una manera de llamar pequeño a Barcelona SC. La acción, captada durante la transmisión televisiva, provocó una reacción entre los futbolistas del conjunto guayaquileño.

El delantero brasileño había ingresado al terreno de juego en el minuto 90. Su participación, sin embargo, terminó pocos minutos después, durante el tiempo añadido, cuando se produjo un enfrentamiento con Willian Vargas, jugador del equipo amarillo.

El árbitro Yerson Zambrano mostró la tarjeta roja a ambos futbolistas. De acuerdo con los reportes posteriores al encuentro, al brasileño se le atribuyó una conducta de incitación a la violencia, mientras que la expulsión de Vargas estuvo relacionada con una conducta violenta.

La tarjeta roja fue la primera de Deyverson desde su llegada al conjunto universitario. Aunque el incidente ocurrió cuando el resultado ya favorecía a los locales, sus consecuencias podrían extenderse a las siguientes jornadas del campeonato.

El ‘Loco’ Cortez respondió a la provocación del brasileño

La controversia no terminó dentro del estadio. Gabriel Cortez, conocido como el ‘Loco’ y exfutbolista de Barcelona SC, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el comportamiento del delantero de Liga de Quito.

“Brasileño, vienes al país a montar la de pepa”, escribió el mediocampista ecuatoriano en una historia publicada después del encuentro.

El mensaje estuvo acompañado por un emoji de sapo y una fotografía en la que Cortez aparecía besando el escudo de Barcelona SC, equipo en el que militó durante varias temporadas. La publicación posteriormente fue eliminada de su cuenta.

Actualmente vinculado a Libertad FC, Cortez mantiene una trayectoria ligada al conjunto guayaquileño. Durante su etapa en el club disputó 108 encuentros, convirtió 26 goles y registró 10 asistencias. También integró el plantel que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2021.

Una rivalidad que volvió a trasladarse fuera de la cancha

El incidente se produjo en un encuentro marcado por la importancia deportiva y los antecedentes entre ambos clubes.

El 7 de octubre de 2026, EL COMERCIO recordó que Barcelona SC necesitó más de 26 años para conseguir su primera victoria oficial ante Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Aquella racha terminó en 2023, mientras que en abril de 2026 los amarillos volvieron a imponerse en ese escenario.

La rivalidad también tiene como antecedente la final del campeonato ecuatoriano de 2020, cuando Barcelona SC conquistó el título después de superar a los universitarios en una definición por penales.

En el compromiso del domingo, los visitantes comenzaron ganando gracias a un autogol de Jesús Prettell. Sin embargo, Fernando Cornejo y Alexander Alvarado marcaron los tantos que permitieron la remontada del equipo local.

Las consecuencias disciplinarias para Deyverson

La expulsión deja al delantero de Liga de Quito sujeto al procedimiento disciplinario del campeonato ecuatoriano. La cantidad de partidos que podría perder dependerá de la infracción consignada en el informe arbitral y de la resolución del organismo competente.

Esta distinción resulta importante porque no todas las tarjetas rojas implican la misma sanción. La conducta registrada por el árbitro y las disposiciones reglamentarias determinan las consecuencias deportivas para cada futbolista.

El calendario establece que Liga de Quito visitará a Aucas el sábado 17 de octubre, mientras que Barcelona SC recibirá a Universidad Católica el domingo 18.

La situación disciplinaria de Deyverson deberá definirse antes de los siguientes compromisos del conjunto universitario, que continúa su participación en el hexagonal principal del torneo ecuatoriano.

Preguntas frecuentes sobre la expulsión de Deyverson ante Barcelona SC:

❓ ¿Por qué expulsaron a Deyverson en el partido entre Liga de Quito y Barcelona SC? Deyverson fue expulsado después de realizar un gesto interpretado como una provocación hacia Barcelona SC y protagonizar un enfrentamiento con Willian Vargas.

El delantero brasileño hizo una seña con los dedos que fue interpretada como una manera de llamar pequeño al equipo guayaquileño. El árbitro Yerson Zambrano mostró la tarjeta roja a ambos futbolistas durante el tiempo añadido. ❓ ¿Qué gesto hizo Deyverson para provocar a Barcelona SC? Deyverson realizó una seña con los dedos de una mano que fue interpretada como una referencia al tamaño de Barcelona SC.

La acción quedó registrada durante la transmisión televisiva y provocó la reacción de futbolistas amarillos. El incidente ocurrió pocos minutos después del ingreso del brasileño al campo, en el minuto 90. ❓ ¿Qué dijo Gabriel ‘Loco’ Cortez sobre Deyverson? Gabriel Cortez cuestionó públicamente al delantero brasileño mediante una historia de Instagram.

El exjugador de Barcelona SC escribió: “Brasileño, vienes al país a montar la de pepa”. Acompañó el mensaje con un emoji de sapo y una fotografía besando el escudo amarillo. Posteriormente, eliminó la publicación. ❓ ¿Cuántos partidos de suspensión podría recibir Deyverson? Todavía no se conoce la cantidad de partidos de suspensión que podría recibir el delantero de Liga de Quito.

La sanción dependerá de la conducta registrada en el informe arbitral y de la resolución del organismo disciplinario competente. Según los reportes posteriores al encuentro, a Deyverson se le atribuyó una conducta de incitación a la violencia. ❓ ¿Cómo terminó Liga de Quito vs. Barcelona SC y cuándo vuelve a jugar Liga? Liga de Quito ganó 2-1 a Barcelona SC y su próximo partido está programado para el sábado 17 de octubre frente a Aucas.

Barcelona comenzó ganando con un autogol de Jesús Prettell, pero Fernando Cornejo y Alexander Alvarado marcaron los tantos de la remontada universitaria. La disponibilidad de Deyverson para el siguiente compromiso dependerá de la resolución disciplinaria por su expulsión.

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