¿Cuándo juega Liga de Quito ante Barcelona SC por el hexagonal del título?

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Liga de Quito tiene por delante uno de los partidos más atractivos del hexagonal principal del campeonato ecuatoriano de fútbol. El equipo albo volverá a encontrarse con Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde la historia de este enfrentamiento cambió durante los últimos años.

Liga de Quito vs. Barcelona

Durante 26 años, la ‘Casa Blanca’ fue una fortaleza para los universitarios ante Barcelona. El conjunto amarillo necesitó 54 partidos para conseguir allí su primera victoria.

Esa extensa racha terminó en 2023. Tres años después, en abril de 2026, Barcelona volvió a celebrar en el Rodrigo Paz Delgado con una victoria 2-0, un resultado que confirmó el cambio en una rivalidad históricamente favorable a Liga.

Los amarillos también tienen otro antecedente especial en este estadio. En 2020 se proclamaron campeones ecuatorianos tras imponerse a Liga de Quito en la definición por penales.

El conjunto universitario afronta el hexagonal con Gustavo Álvarez como entrenador. El técnico reemplazó a Tiago Nunes en julio y el plantel se reforzó con José Carabalí, Frangoy Zambrano, Sebastián González, Marcelo Weigandt y Lucas Rodríguez. Además, se registraron cinco salidas.

Liga comenzó el hexagonal con 49 puntos y una victoria 2-1 sobre Universidad Católica, mientras Barcelona arrancó esta instancia con 44 unidades. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el cuadro albo concentra sus esfuerzos en las competencias nacionales.

¿Cuándo juega Liga de Quito ante Barcelona SC?

Liga de Quito jugará ante Barcelona SC el domingo 11 de octubre de 2026, a las 16:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Aunque los hinchas albos preferían que el encuentro se dispute al mediodía, la programación televisiva impidió recuperar esa tradicional hora para los partidos en Casa Blanca.

El compromiso tendrá además un elemento especial. Liga estrenará una camiseta conmemorativa por sus 108 años.

Después, los universitarios tendrán dos partidos contra Universidad Católica por la Copa Ecuador: el 29 de octubre, a las 19:00, en el Olímpico Atahualpa, y el 4 de noviembre, a la misma hora, en Casa Blanca.