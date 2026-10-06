Liga de Quito reabre el debate sobre su fundación con camiseta de aniversario

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Liga de Quito sorprendió a sus miles de hinchas este martes 6 de octubre de 2026 con la presentación de una camiseta conmemorativa por los 108 años de fundación. Lo hizo a través de un video en donde se ven los detalles de la prenda.

Liga de Quito está de aniversario

Liga de Quito lanzó en las primeras horas de este martes la camiseta con la que invita a sus hinchas a festejar los 108 años de fundación. “La nueva piel” fue el texto que acompañó el video subido a sus redes sociales.

En el clip aparecen el brasileño Deyverson, el uruguayo Gian Allala y el argentino Marcelo Weigandt, integrado al plantel para el segundo semestre de este año luego de sus pasos por Boca Juniors e Inter Miami.

El blanco es el color predominante. El cuello es totalmente azul marino con una franja roja. Estos dos colores también se repiten en una parte de las mangas. Debajo del cuello, en la parte superior de la espalda, se lee Liga.

El escudo llama la atención recuperando aquellos modelos que los universitarios utilizaron en ese formato en sus primeros años de vida institucional. La U y la C en blanco destacan sobre el fondo rojo y azul marino.

La prenda tiene un costo de 74.99 dólares en su versión para hombre, de 69.99 el modelo para mujeres y de 64.99 para niños. “(…) Es una camiseta que celebra la historia y el legado de Liga de Quito con un diseño exclusivo para sus seguidores”, asegura la empresa encargada de su venta.

La nueva piel 🤩 108 años ⚪️🔴 https://t.co/pfUBeepwvL — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 6, 2026

¿Por qué Liga de Quito tiene dos fundaciones?

Existe cierta confusión sobre los años de fundación de Liga de Quito. La institución sostiene que el próximo viernes 23 de octubre celebrará 108 años de vida institucional, convertida en uno de los equipos de fútbol más trascendentes del país.

La historia menciona que en 1918 un grupo de estudiantes de la Universidad Central decidió crear un equipo al que bautizaron como Universitario, con el que compitieron en los torneos amateur de esa época de la capital del país.

Ese mismo club, el 11 de enero de 1930, pasó a llamarse Liga Deportiva Universitaria, que fue con el que dio el salto al profesionalismo, en el que conquistó torneos nacionales y cinco trofeos internacionales, incluida la deseada Copa Libertadores.

Sin embargo, a la versión oficial se contraponen criterios que consideran que LDU no debe tomar como año de origen para sus festejos 1918, sino 1930, por lo que su verdadera edad, tomando en cuenta este 2026, no sería 108, sino 96.

Jorge Ribadeneira Araujo, en el libro Liga y el Negro Paz, presentado al público a finales de la década de los 2000, indicó en una publicación de EL COMERCIO de 2017 que se alineaba a la versión que defiende que el club está camino a su centenario.

Aurelio Dávila, reconocido periodista y estadígrafo, también afirmó en 2017 a este medio de comunicación que “la fundación oficial de Liga fue en 1930 (…) allá en la ‘Vieja Casona’, en Centro de Quito, donde nace esta idea de Liga Deportiva Universitaria“.

La Conmebol en 2015 también estaba en esta línea cuando felicitó a los albos por sus primeros 85 años de vida institucional, en los que tomaba a 1930 como fecha de origen, pero en 2019 cambió su versión y los felicitó por cumplir 101 años.

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