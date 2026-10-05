Copa Ecuador definió fechas y horarios de sus semifinales

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Con el fin de la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026, las competencias locales en Ecuador aprestan su regreso. Una de ellas es la Copa Ecuador, que ya cuenta con sus cuatro semifinalistas y definió las fechas en las que jugarán.

¿Quiénes están en las semifinales de la Copa Ecuador?

La Copa Ecuador se inició el 28 de marzo del 2026 y contó con equipos de Serie A, Serie B, Segunda Categoría y de la liga amateur. Transcurridas la primera fase, dieciseisavos, octavos y cuartos de final, solo quedan clubes de la máxima división.

La primera escuadra clasificada a la penúltima fase fue Liga de Quito, que derrotó a Aucas por 1-0. Los tres partidos restantes de los cuartos tuvieron como protagonistas a equipos de las categorías de ascenso, pero ninguno consiguió avanzar.

Astillero, único de la Segunda Categoría, fue eliminado por Universidad Católica. A su vez, Gualaceo y Liga de Portoviejo, de la Serie B, se quedaron afuera frente a Independiente del Valle y Delfín.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Copa Ecuador?

La llave semifinal de la Copa Ecuador será la única de todo el torneo que cuente con un partido de ida y otro de revancha. Allí, cada elenco tendrá la oportunidad de ser local en un cotejo, a diferencia de cómo se manejaron las etapas previas.

Dentro de las llaves anteriores, el equipo que actuaba en casa era el que pertenecía a una división inferior. En caso de que ambos elencos formasen parte de la misma competición liguera, la localía la tendría aquel que terminó en mejor posición en la temporada previa.

La final del certamen también se llevará a cabo a partido único y será en cancha neutral. Los equipos que se han coronado campeones del torneo son Universidad Católica, El Nacional —en dos oportunidades—, Independiente del Valle y Liga de Quito.

Los cruces de las semifinales de la Copa Ecuador y sus fechas

Delfín vs. Independiente del Valle.

Ida: 28 de octubre del 2026 – 19:00.

Estadio: Jocay de Manta.

Vuelta: 05 de noviembre del 2026 – 19:00.

Estadio: Valle de los Sueños.

Universidad Católica vs. Liga de Quito.

Ida: 29 de octubre del 2026 – 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Vuelta: 04 de noviembre del 2026 – 19:00.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

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