Universidad Católica y Liga de Quito definirán a un finalista de la Copa Ecuador

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Universidad Católica aseguró su presencia en las semifinales de la Copa Ecuador después de superar 0-1 a Astillero FC la tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026 en el Estadio Alejandro Ponce Noboa de Guayaquil.

Universidad Católica sigue defendiendo su título

Universidad Católica, vigente campeón de la Copa Ecuador, se medirá con Liga de Quito por un lugar en la final y buscará mantener vivo el objetivo de repetir la corona conquistada en 2025 ante el mismo rival.

La única conquista del partido llegó a los 25 minutos. José Fajardo aprovechó una jugada desafortunada de la defensa rival para recibir el balón dentro del área y definir ante el arco de Beder Valencia, que poco antes había rechazado el primer intento del ataque.

La acción nació tras un rebote concedido por el guardameta del cuadro local y un mal rechazo de Wladimir Tenorio, que intentó despejar la pelota, pero su intervención terminó favoreciendo a Fajardo.

El panameño quedó con el camino libre y marcó sin oposición para adelantar a la ‘Chatoleí‘, registrando el tanto número 14 de su cuenta personal entre la Liga Pro, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y Copa Sudamericana.

Astillero no renunció al partido pese a encontrarse en desventaja y consiguió generar peligro cerca del área rival. Sin embargo, sus atacantes, todos procedentes de la Segunda Categoría, no tuvieron la precisión necesaria para transformar esas oportunidades en el empate.

Católica también dispuso de opciones para ampliar la diferencia. La más clara estuvo en los pies del uruguayo Mauricio Alonso, quien a los 65 minutos sacó un remate que pasó muy cerca de uno de los postes.

Astillero FC luchó hasta el final

Astillero respondió y tuvo el empate con Miguel Mejía, pero falló de cabeza, cerrando poco a poco la puerta de convertirse en el único equipo de la Segunda Categoría aún con opciones de título en esta edición.

El cuadro capitalino terminó el encuentro con 10 futbolistas por la expulsión de Luis Cangá, sancionado en la última jugada por cortar una ocasión manifiesta de gol a instancias de la intervención del VAR.

El defensa no podrá actuar en la primera semifinal frente a Liga de Quito en una fecha aún por confirmar por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la organizadora del torneo.

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