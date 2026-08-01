U.Católica marca la segunda mayore goleada de Liga Pro en 2026

Universidad Católica firmó una de las goleadas más categóricas del año frente a Técnico Universitario. El conjunto camaratta disputó el tercer partido de la fecha 22 de la Liga Pro, se impuso por 5-0 ante los ambateños y alcanzó el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Hat-trick de José Fajardo en la goleada de Universidad Católica sobre Técnico Universitario

Universidad Católica pisó fuerte frente a Técnico Universitario desde los primeros instantes de partido. A los 7 minutos de juego ya se encontraba por delante del marcador después de que José Fajardo cambiara un penal por gol.

A los 12‘, Rafael Chila envió el balón en propia puerta después de intentar obstruir un centro. La ’Pantera‘ volvió a aparecer instantes más tarde. A los 34 minutos puso el segundo tanto en favor de la ’Chatoleí‘ y el inicio de la goleada de Católica.

En la segunda mitad, el triunfo del ‘Trencito Azul’ se selló gracias a quien ya era el máximo anotador del partido. Fajardo anotó de nuevo, marcó su ’hat-trick‘. Azarías Londoño apareció al último minuto y puso el quinto del compromiso.

Las mayores goleadas del 2026 en la Liga Pro

La victoria de Universidad Católica se puso en el segundo puesto de las máximas goleadas de la temporada. Superó a otra serie de resultados similares de los cuales, inclusive, uno ya le pertenecía.

Antes, el 3 de julio de 2026, Independiente del Valle se alzó sobre el Manta por el mismo marcador. El 9 de mayo, a su vez, el equipo que ahora fue goleado se impuso por un resultado idéntico frente al Delfín.

Universidad Católica, inclusive, fue el que primero se impuso por dicho marcador en el año y, en su momento, tuvo la máxima goleada. El 23 de abril del 2026 venció a Macará por 4-0.

La mayor goleada del año es de Independiente del Valle

El equipo que ha contado con la victoria más abultada en lo que va del año es Independiente del Valle. Este venció a Emelec por un marcador de 6-1 durante el 19 de julio del 2026.

La escuadra negriazul anotó tres goles en el primer tiempo del compromiso y otros tres en el segundo. Cinco nombres distintos dejaron su nombre en el marcador de Independiente y fueron Matías Perelló, Emerson Pata, Arón Rodríguez, Juan Riquelme Angulo y Yandri Vázquez.

Un autogol de Romario Caicedo también colaboró en favor del equipo de Sangolquí. Luca Klimowickz fue quien puso el descuento para el plantel de Guayaquil.