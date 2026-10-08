Liga de Quito vs. Barcelona SC y una guía para no perderte el partido el año

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Liga de Quito y Barcelona SC protagonizarán el partido más esperado de la segunda fecha del hexagonal uno de la Liga Pro en el Estadio Rodrigo Paz. El interés de estos equipos no es por el título, sino por uno de los cupos a la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Liga de Quito y Barcelona SC?

El partido entre Liga de Quito y Barcelona SC está programado para el domingo 11 de octubre de 2026, desde las 16:30. La elección del horario generó conversación en redes sociales, al punto que los locales lanzaron una encuesta preguntando cuál sería la mejor opción.

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, anunció que el compromiso se jugará en ese horario para promover un uso responsable de la energía. Esto se debe a que en el país existe el riesgo de sufrir apagones, como ha ocurrido en otros años.

¿Cómo le fue a Barcelona SC la última vez en Quito?

La última vez que Barcelona SC visitó a Liga de Quito en el Rodrigo Paz fue el viernes 3 de abril, por la séptima fecha de la primera fase. Los canarios ganaron 2-0, con tantos de Jhonny Quiñónez y Héctor Villalba.

Para los toreros fue la segunda vez que conseguían un triunfo en los 90 minutos. La primera fue el sábado 15 de abril de 2023, por 1-0, con un autogol de José ‘Tin’ Angulo tras el cobro de un tiro de esquina del argentino Christian “Titi” Ortiz.

En el historial, solo en el estadio Rodrigo Paz se registra que, de los 59 compromisos disputados, los blancos ganaron 36 y los amarillos solo dos. Los 21 restantes terminaron en empates.

¿Cuál será el árbitro de este partido?

Yerson Zambrano será el árbitro de este esperado duelo. Estará acompañado en las líneas por Danny Ávila y David Vacacela. El VAR estará a cargo de Roberto Sánchez y el AVAR, de Byron Romero.

Para Zambrano será la tercera vez que pite un LDU vs. BSC. La primera fue el 23 de mayo de 2024, saldada con victoria 2-0 del cuadro guayaquileño en el Monumental, con goles de Damián Díaz y Francisco Fydriszewski.

La segunda, el 18 de octubre de 2025, en un triunfo 3-0 de los quiteños en el Rodrigo Paz, con tantos de Carlos Gruezo, Bryan Ramírez y José Quintero, quien cerró la goleada con un golazo desde fuera del área.

¿Cuáles son los goleadores de ambos equipos?

En la cancha del Rodrigo Paz se enfrentarán Michael Estrada y Deyverson, los letales goleadores de Liga de Quito, y Darío Benedetto, máximo anotador de Barcelona SC en esta temporada en la Liga Pro.

Estrada y Deyverson acumulan seis tantos cada uno en el campeonato nacional, mientras que Benedetto atesora ocho en su cuenta personal, con los que mantiene a los de Guayaquil con ciertas opciones de aspirar a un cupo de la Libertadores.

¿Dónde ver el Liga vs. Barcelona?

El encuentro será transmitido por Zapping.

Te recomendamos: