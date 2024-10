José Pardo, a sus 41 años, se ha propuesto pasar a la historia como el presidente que lideró el ascenso del Deportivo Quito a la Serie B.

“En mi casa todos son hinchas del Quito”, asegura Pardo, quien ha estado vinculado al club desde su infancia.

Pardo, ingeniero agroindustrial de profesión, recuerda con nostalgia sus primeros encuentros con el fútbol.

“Cuando era niño, en el 89, recuerdo haber visto jugar a Álex Aguinaga con la camiseta del Quito. Ese es uno de mis primeros recuerdos en el estadio. Recuerdo que mi tío Ney (Mancheno) me llevó al estadio. Nos sentamos en la Culta Barra y me tapaban los oídos para no escuchar los ‘chistes’ que decían los mayores”.

La familia de José Pardo tiene una larga historia con el Deportivo Quito, equipo que logró cinco títulos de campeón en el fútbol ecuatoriano, pero que perdió la categoría de la Serie A en el 2015.

“Ney Mancheno fue mi tío porque es primo hermano de mi papá y me llevaban al fútbol desde que era un niño. Mi familia, la familia Pardo, fue una de las fundadoras del club cuando se hizo el cambio de Sociedad Deportiva Argentina a Deportivo Quito en 1955”, explica el dirigente con orgullo.

“En mi familia todos somos del Quito. No hay un Pardo que no sea hincha del Quito y si no es hincha del Quito, no es mi familia, esa es la verdad”, asegura entre risas.

La familia de José Pardo en Buenos Aires, Argentina, cuando el Deportivo Quito visitó a Boca Juniors por la Copa Libertadores de 1965. De izquierda a derecha están Francisco Pardo, Manuel Pardo, Ana Luisa Velasco (madre de Ney Mancheno Velasco), César Pardo y Mario Pardo.

Deportivo Quito y los dirigentes

Desde 2017, Pardo ha sido parte del grupo directivo que tomó las riendas del club en momentos difíciles.

“Fuimos del grupo que nos hicimos cargo del club cuando nadie más quería hacer ese cargo. En 2017, como vocal suplente, hasta la fecha. Hasta que un día nos reunimos con el grupo de dirigentes que estamos hoy día y me propusieron ser presidente”.

José Pardo es presidente del Deportivo Quito desde octubre del 2023, aunque en septiembre del 2024 recién se registró el directorio en el Ministerio del Deporte.

El equipo directivo actual incluye a Jorge Iván Mancheno como vicepresidente, Gualdemar Jiménez como tesorero, Alexander Jiménez como secretario, y los vocales Johana González, Andrés Luna, Patricio Pazmiño, Cristian Manzano, José Salgado y David Zárate.

“Todos somos conocidos y fuimos miembros de la barra o gente muy cercana al club. En mi caso, es de toda la vida, de la parte familiar”, explica Pardo.

Actualmente, el dirigente está “dedicado al 100% al equipo”. Este 2 de octubre tiene previsto viajar a Guayaquil para asistir a reuniones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Se quedará toda la semana en esa ciudad para coordinar el viaje del equipo de la Plaza del Teatro para su próximo partido.

El legado familiar en Deportivo Quito

Con Ney Mancheno Velasco como dirigente, el Deportivo Quito alcanzó sus primeros títulos en el fútbol profesional ecuatoriano. El icónico expresidente de la ‘Academia’ falleció en el 2021.

Ney Mancheno es el padre del actual vicepresidente Jorge Iván Mancheno y tío de José Pardo.

De hecho, el complejo deportivo de la ‘Academia’ en Carcelén lleva el nombre del dirigente.

José Pardo también es sobrino del recordado puntero y goleador del club azulgrana César ‘Loco’ Pardo.

Jorge Iván Mancheno (der.) con el histórico del deportivo Quito Martín Mandra.

Deportivo Quito en el ascenso nacional

El próximo partido de Deportivo Quito será el 6 de octubre del 2024 contra Santa Elena, en el ‘Arena de Samborondón de esa localidad de la provincia de Guayas.

Tras golear 3-0 en el partido de ida, el equipo busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Torneo de Ascenso Nacional. Las entradas tendrán un costo de 10 dólares y se espera una gran afluencia de público.