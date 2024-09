El 23 de junio de 2024 el Deportivo Quito jugó su último partido en el grupo A de la Segunda Categoría de Pichincha ante Rayo en el estadio Olímpico Atahualpa y ponía fin a su temporada.

Para el Deportivo Quito haber quedado en el tercer puesto significó un verdadero fracaso al no superar esta etapa de la competencias.

Sus directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchas esperaban que este sea el año del retorno a la Serie B para el 2025, pero vieron como ese objetivo se esfumaba.

Más noticias:

Inesperadamente, el Quito tendrá una nueva oportunidad de ascender y fue incluido entre los 62 equipos que pelearán por uno de los cuatro cupos para ascender a la Serie B, puesto que Independiente JFA y el Patrón Mejía no presentaron la documentación respectiva para jugar el referido torneo.

El cuadro de la ‘Plaza del Teatro’ no perdió tiempo y presentó este lunes 16 de septiembre a Carlos Castro, exjugador de Deportivo Quevedo, Deportivo Cuenca, Barcelona Sporting Club, El Nacional y Aucas, como su nuevo entrenador para enfrentar la competencia.

Este mismo lunes la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del Torneo de Ascenso Nacional, realizó el sorteo de los treintaidosavos de final y marcó el camino de los equipos para intentar ascender de categoría.

Treintaidosavos del Ascenso Nacional

La Cantera FC vs. Guaranda FC

Naranja Mekánica vs. Independiente Azogues

Sportivo Loja vs. Primero de Mayo

Deportivo Coca vs. 11 de Mayo

Panamericana vs. Jipijapa FC

Luz Valdivia FC vs. Bonita Banana

San Camilo vs. New Sanfra

Baños Ciudad de Fuego vs. La Unión

Río Aguarico vs. Huancavilca

Búhos vs. New Porto

Patria vs. Aampetra

Baldor Bermeo Cabrera vs. Atlético JBG

Huaquillas FC vs. Filanbanco

Miguel Iturralde vs. El Globo

Cuenca Juniors vs. Deportivo Meridiano

La Troncal FC vs. AV25

22 de Julio FC vs. Exapromo Costa

Olmedo vs. Liga Deportiva Cuenca

Montúfar FC vs. Juventud Italiana

Daquilema FC vs. La Concordia

Aviced vs. Astillero FC

Santa Elena Sumpa vs. Puerto Valle FC

Deportivo Quevedo vs. 5 de Agosto

San Elena SC vs. Deportivo Quito

Deportivo Santo Domingo de los Tsáchilas vs. Everest

INSUTEC vs. La Paz

Liga de Portoviejo vs. Estrella Roja

Mineros vs. Atlético Quinindé

Udinese vs. Atlético Vinotinto

Ecuagenera vs. Atlético Kin

Liga de Macas vs. Toreros FC

La Cantera de Pastaza vs. Cantera Orense

No te pierdas – El Confesionario con Iván Vallejo