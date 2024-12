Este martes 17 de diciembre se anunciaron los ganadores de los premios The Best, otorgados por la FIFA. Vinícius Júnior fue galardonado como el mejor jugador del mundo, pero no logró el Balón de Oro, que quedó en manos del español Rodri Hernández.

Los premios The Best nacieron en 2016 tras la ruptura del acuerdo entre la FIFA y la revista France Football para organizar conjuntamente el Balón de Oro. Hasta 2015, este galardón representaba al mejor jugador del año según un sistema unificado. Sin embargo, desde entonces, ambos premios tienen sistemas de votación y criterios diferentes para determinar a los mejores del mundo.

En los nueve años de historia de los premios The Best, en tres ocasiones el ganador no coincidió con el del Balón de Oro.

La primera vez ocurrió en 2021, cuando Lionel Messi ganó el Balón de Oro, mientras que Robert Lewandowski se quedó con el premio The Best. En 2022, Karim Benzema fue reconocido con el Balón de Oro, mientras que Messi ganó el premio de la FIFA. La más reciente discrepancia fue en 2024, con Rodri como el ganador del Balón de Oro y Vinícius Júnior del The Best.

¿Cómo se vota en los premios The Best?

El proceso para elegir a los ganadores de los premios The Best se realiza en dos fases. Primero, un grupo de expertos selecciona a los diez finalistas en cada categoría individual: jugador, jugadora, entrenador/a de equipos masculinos y femeninos, y guardametas.

En la segunda fase, votan los seleccionadores y capitanes de selecciones nacionales masculinas y femeninas, un periodista especializado por país, y los aficionados registrados en FIFA.com.

Cada jurado otorga cinco, tres y un punto a sus tres opciones, en orden de preferencia. Los votos de cada grupo tienen el mismo peso (25%), asegurando una igualdad de influencia entre todos los participantes.

¿Cómo se vota en el Balón de Oro?

La votación del Balón de Oro es un proceso detallado y complejo. Un jurado compuesto por periodistas de los 100 países mejor clasificados en el ranking FIFA es el encargado de la selección.

Cada periodista elabora una lista con 10 candidatos. Los diez futbolistas seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente

Al final, se suman todos los puntos, y el jugador con la puntuación más alta se corona como el ganador del Balón de Oro.

