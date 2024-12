Este martes 17 de diciembre se llevó a cabo la novena edición de los Premios The Best FIFA, un reconocimiento a los miembros más destacados del fútbol durante 2024.

En total, hubo más de 12 premiaciones a jugadores, guardametas, entrenadores, aficiones, entre otros. Los más favorecidos fueron Vinícius Júnior y Aitana Bonmatí, quienes se alzaron con los premios más importantes del fútbol masculino y femenino, respectivamente.

Vinícius Júnior se llevó el galardón más importante de la jornada, siendo reconocido como el mejor jugador del 2024 por su gran año con el Real Madrid.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí fue la ganadora por segundo año consecutivo, destacándose tanto en el FC Barcelona como en la Selección de España.

En la categoría de guardametas, el argentino Emiliano Martínez obtuvo el reconocimiento por segunda vez en su carrera, convirtiéndose en el arquero más ganador de este premio.

En la rama femenina, la estadounidense Alyssa Naeher fue la ganadora.

America's No. 1. 🇺🇸🧤 @AlyssaNaeher is #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2024!

Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, ganó su primer The Best como mejor entrenador luego de conquistar una nueva Champions League y un título liguero con el conjunto español.

En la categoría femenina, la inglesa Emma Hayes también recibió su primer premio tras llevarse la liga con el Chelsea y los Juegos Olímpicos con la selección femenina de Estados Unidos.

Los últimos premios fueron otorgados a los mejores goles de la temporada. Anteriormente, las jugadoras competían por el premio Puskas junto a los hombres, pero este año se creó el premio Marta, en honor a la histórica jugadora brasileña, para premiar el mejor gol del año en el fútbol femenino.

El Puskas 2024 lo ganó el argentino Alejandro Garnacho, gracias a un golazo de chilena con el Manchester United. Mientras tanto, el Premio Marta fue para la misma Marta, quien marcó un gol en un partido amistoso con la selección brasileña.

It had to be her…



Marta wins the first-ever Marta Award! 🇧🇷💫