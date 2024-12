El delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil, Vinícius Júnior, recibió este martes 17 de diciembre en Doha, Catar, el premio The Best de la FIFA como el mejor jugador del mundo en 2024.

Este reconocimiento llega como recompensa a la gran temporada de la estrella del Madrid, quien fue clave en los títulos que obtuvo su club, entre los que destacan la Champions League, La Liga y las Supercopas de Europa y de España.

Más noticias:

El brasileño fue elegido por un jurado compuesto por jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados, superando a futbolistas como su compañero de equipo Jude Bellingham, quien tuvo una destacada temporada, y al español Rodri Hernández.

Con este galardón, Vinícius Júnior sucede al argentino Lionel Messi, quien ganó las dos ediciones anteriores. Además, el brasileño se convierte en el jugador con más premios The Best, con tres, uno más que Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, quienes tienen dos.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Vinícius Júnior se toma su venganza

Meses atrás, Vinícius Júnior era el gran favorito para ganar el Balón de Oro 2024, el prestigioso premio otorgado por la revista francesa France Football.

Hasta hace algunos años, la FIFA organizaba este evento junto con France Football para elegir al mejor jugador del mundo. Sin embargo, en los días previos a la entrega del Balón de Oro, se filtró que, a pesar de su impresionante temporada con el Real Madrid, Vinícius terminó en segundo lugar en las votaciones.

Finalmente, el ganador del Balón de Oro fue Rodri Hernández, quien brilló con la selección española en la Eurocopa y consiguió títulos con el Manchester City. Su victoria generó controversia en redes sociales, ya que muchos consideraban que Vinícius Júnior había tenido una temporada más destacada.

Tanto Vinícius como el Real Madrid no estuvieron de acuerdo con esa decisión, pero al final del año, el brasileño tomó su revancha al ganar el premio al mejor jugador del mundo The Best.

Además de recibir el galardón como el mejor jugador del mundo, Vinícius también integró el equipo ideal de la temporada 2024.