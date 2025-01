El Chelsea y Moisés Caicedo cerraron el 2024 y rápidamente encontraron la llave para abrir la puerta a lo que se viene en el 2025. Por delante tienen seis meses para volver a instalarse en la élite del fútbol inglés y europeo.

En el año que terminó, el Chelsea fue de menos a más para recuperar terreno en la Premier League, al igual que Moisés Caicedo, que con el pasar de los partidos se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Chelsea expectante en la Premier League

En la primera rueda de la Premier League, el Chelsea se mantiene en la cuarta posición con 35 puntos y un gol diferencia positivo de +15. Su récord se resume en 10 partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos.

El líder, con un encuentro menos, es el Liverpool con 45 puntos y un gol diferencia de +28. En segundo lugar, aparece el Arsenal con 39 unidades y un gol diferencia de +21, y en tercer lugar el sorprendente Nottingham Forest con 37 y +7 de gol diferencia.

Las dos últimas fechas para los londinenses fueron fatales. Tras encadenar cinco victorias y un empate en seis fechas, cayeron, sorpresivamente, en casa ante el Fulham (1-2) y de visita contra el Ipswich Town (2-0), con lo que cedieron terreno en la tabla y perdieron el segundo lugar.

Para los ‘Blues’ mantenerse entre los cuatro primeros lugares es clave para en el curso 2025-26 volver a la Champions League. Este torneo lo ganaron en las temporada 2011-12 y 2020-21 y lo jugaron por última vez en la 2022–23.

En la Conference League ganó los seis partidos que jugó, es el líder e invicto en la tabla, y es el principal favorito para ganar este torneo, el tercero en importancia de los que organiza la UEFA para sus clubes.

¿Cuándo vuelve a jugar Moisés Caicedo?

La fecha 20 de la Premier League tiene en su programación la visita del Chelsea y Moisés Caicedo al Crystal Palace en el Selhurst Park, escenario con capacidad para más de 26 000 espectadores que también se encuentra en Londres.

El juego está programado para el sábado 4 de enero, desde las 10:00, misma hora en la que también saltarán a la cancha el Bournemouth vs. Everton, Aston Villa vs. Leicester City, Southampton vs. Brentford y Manchester City vs. West Ham United.

El Palace viene luchando en la parte baja de la tabla de posiciones. Se ubica en la casilla 15 con 20 puntos y un gol diferencia negativo de -7. El Ipswich Town (15), el Leicester City (14) y el Southampton (6) son los tres conjuntos que están en zona directa de descenso.

Otro partido de interés para los ecuatorianos es el del Brighton recibiendo al Arsenal. El balón rodará en Falmer Stadium, desde las 12:30 de este mismo sábado, con la expectativa de ver en cancha al defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán.

