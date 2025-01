Moisés Caicedo estuvo a un nivel estratosférico en 2024 con el Chelsea en la Premier League de Inglaterra. El ecuatoriano se consolidó como un jugador clave para su equipo y uno de los mejores volantes del torneo.

Brilló tanto en el último semestre de la temporada 2023/24 como en el inicio de la campaña 2024/25, acaparando los reflectores en un Chelsea repleto de estrellas y ganándose los elogios en Inglaterra.

La Premier League publicó el martes 31 de diciembre de 2024 el once ideal del campeonato en su temporada regular.

Uno de los elegidos fue el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien ocupa un lugar en el mediocampo junto a Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro y jugador del Manchester City, y su compañero de equipo, Cole Palmer.

Además, Caicedo es el único sudamericano en este exclusivo ranking.

“Fue crucial para el buen momento del Chelsea bajo la dirección de Mauricio Pochettino en la primera mitad del año, y ha mantenido esa forma en la nueva temporada con Enzo Maresca, convirtiéndose en el centrocampista más destacado de la división”, explicó Alex Keble, encargado de armar el equipo.

