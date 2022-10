Cangá, el ‘crack’ que escucha vallenatos

Luis Cangá junto a sus compañeros. Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez está a su izquierda. Foto: Cortesía Aucas

Álex Puruncajas Redactor (I)

A Luis Cangá le gusta escuchar vallenatos antes y luego de los entrenamientos en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, ‘La Caldera del Sur’. Suele ponerse sus audífonos para disfrutar de las melodías de ese ritmo tropical. También le agrada la salsa y la música alegre que lo estimule para ‘dar todo’ en Aucas, el equipo que es líder de la segunda etapa y pelea por clasificarse a la final del Campeonato, por primera vez en su historia.

En ocasiones, le pasa sus canciones favoritas a Richard Mina, el encargado de poner la música a todo volumen, con un altoparlante, en el camerino del club oriental. “Richard es el de la música”, confiesa Cangá, de 27 años, y uno de los que le ha respondido en la cancha al entrenador venezolano César Farías. Lleva 10 partidos y un gol marcado en ‘Papá’, desde que llegó a mediados de año.

Farías fue precisamente quien lo llamó para convencerlo de fichar por el plantel quiteño. Antes de eso, el guayaquileño estaba sin equipo. Finalizó su contrato con Vasco da Gama, en marzo, donde estuvo tres meses, y estaba a la espera de una oferta internacional.

Mi estadía en Vasco fue corta, pero no salí de ahí por algo extrafutbolístico”, aclara el defensor.

Explica que quería tener más minutos de juego y, por ello, salió en busca de nuevas oportunidades. En el cuadro de Río de Janeiro solo disputó tres encuentros.

Pese a que tenía la intención de seguir en el exterior, Farías lo convenció. “El profe me llamó y me habló del proyecto. Me habló del grupo que tenía y me comentó de varios planes a futuro. Ahora veo que fue la mejor decisión fichar por Aucas, por todo lo que se está peleando”.

Experimentado y consejero

A Cangá es habitual observarlo con el semblante serio en las ruedas de prensa o en sus intervenciones ante los periodistas. Pero es visto como una persona tranquila y alegre en la intimidad del club. Ahí, varios lo llaman ‘Cangre’, un apodo que lo acompaña desde sus inicios en el fútbol.

Además, por su experiencia, aporta con consejos a los más jóvenes. Fue campeón de la Serie A con el Delfín, en 2019. Los cetáceos, al igual que ahora los orientales, no arrancaron como los favoritos para alcanzar el título.

Aquien más aconseja es al defensor Richard Mina, con quien tiene más cercanía. Le indica que tenga seriedad en el momento de jugar y que así evite desconcentrarse.

En la defensa ha jugado con todos los zagueros de ‘Papá’ desde su llegada. Por ello, no le incomoda desempeñarse en una zona con cuatro defensores o en una línea de tres. Él siente muy cerca la clasificación a la final, aunque admite que su equipo debe mantenerse enfocado.

Aún nos falta”, admite, sobre los cuatro partidos que le restan a Aucas para finalizar la etapa. Con seis o siete puntos más, el equipo se volvería inalcanzable para sus escoltas. Por todo esto prefiere mantenerse tranquilo ante la posibilidad de “hacer historia” con Aucas; por eso se dedica a su familia, se considera hogareño, no le gusta salir mucho de casa.

El primer objetivo es lograr el cupo a la Libertadores. Después la final y hacer historia”, admite.

RECTA FINAL

Aucas visita hoy al Cumbayá, a las 15:30, en el estadio General Rumiñahui. Es uno de los encuentros de la fecha 12 de la segunda etapa, en la reanudación del torneo tras los partidos amistosos de la Tricolor.

Aucas tiene 25 puntos; está en lo alto de la tabla de posiciones de la segunda etapa de la Serie A. El entrenador del club, el venezolano César Farías, está invicto en el torneo desde su llegada. Suma 16 encuentros sin perder. Suma 11 victorias y cinco empates.

Los siguientes encuentros de ‘Papá Aucas’, por el torneo, serán ante Mushuc Runa (en condición de local), Barcelona (de visita) y Gualaceo (de local). La hinchada se mantiene a la expectativa.

HOJA DE VIDA

El zaguero Luis Cangá nació el 15 de junio de 1995, en Guayaquil. Tiene 27 años. Se formó en las divisiones juveniles de Liga(Q), club donde debutó en Primera, en 2014. En 2018 fue a Delfín. Fue campeón nacional en 2019. Los tres primeros meses de este año estuvo en Vasco da Gama, equipo de Brasil.

Visita nuestros portales: