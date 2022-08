Caicedo y Estupiñán, titulares en la derrota del Brighton

Pervis Estupiñán, en la derrota del Brighton ante Fullham. Foto: Twitter del Brighton

El Brighton sufrió su primera derrota de la temporada al caer ante el Fulham (2-1). Las 'Gaviotas' tuvieron en cancha a Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán.

Los dos ecuatorianos saltaron a la cancha como titulares, y tuvieron un desempeño regular. Caicedo fue sustituido a los 79 minutos, mientras que Estupiñán se mantuvo en cancha hasta los 63, el lateral fue amonestado en el arranque del segundo tiempo.

Fulham volvió a contar con la voracidad de su delantero Aleksandar Mitrovic, autor de un tanto para sumar cinco esta temporada, a sólo uno de distancia de Erling Haaland, máximo goleador de la Premier League inglesa de fútbol.

Mitrovic ha marcado en casi todos los partidos que ha disputado. En cinco jornadas ha visto portería en cuatro. Celebró un par ante el Liverpool, perforó las porterías del Brentford y del Arsenal y, este martes, su víctima fue el Brighton, el equipo revelación del inicio de curso.

El delantero serbio se encargó de abrir el marcador en la primera parte. Después de un acto inicial con pocas ocasiones, Mitrovic apareció para rematar casi a placer un disparo desviado de su compañero Neeskens Kebano que el portero Robert Sánchez no pudo salvar.

El tanto de Mitrovic electrificó el choque, y seis minutos después, en el 55, Lewis Dunk marcó en propia meta el segundo tanto para el Fulham con el que los hombres de Marco Silva parecían tener abierta la puerta hacia un final de partido tranquilo. Sin embargo, a falta de media hora, Alexis Mac Allister recortó distancias y el Brighton se lanzó a por el empate.

No quería perder su condición de invicto e intentó desesperadamente salvar por lo menos un punto. No lo consiguió. Su acoso a la portería defendida por Bernd Leno no tuvo premio y el Fulham, con el impulso de Mitrovic, propinó al Brighton su primera derrota del curso cuando aspiraba a terminar la jornada en la primera posición.