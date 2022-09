Byron Castillo demandará a la Federación Chilena de Fútbol

Byron Castillo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en un partido de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Catar 2022. Foto: Facebook La Tri.

Byron Castillo demandará por difamación a la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP)

Así lo dio a conocer este miércoles 7 de septiembre de 2022, Andrés Holguín, abogado de Castillo, jugador del León de México y de la selección nacional de Ecuador que se prepara para jugar la Copa del Mundo de Catar desde el próximo 20 de noviembre.

"Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la Federación Chilena de Fútbol", aseguró Holguín a Radio MachDeportes, durante una entrevista.

Esta medida será la primera respuesta del lateral derecho desde que los chilenos decidieron interponer una demanda ante la FIFA, por una supuesta adulteración en sus papeles de identidad.

Los directivos de 'La Roja', como también es conocida la selección que terminó en el séptimo lugar en las eliminatorias a Catar, buscaban que se le quite los puntos conseguidos por la Tri en ocho partidos que estuvo en cancha el exBarcelona, su descalificación del torneo y que se lo sancione.

El 10 de junio la FIFA falló a favor de Ecuador y Castillo, desestimando la demanda chilena y echando por tierra los argumentos entregados en su contra, por parte del abogado Eduardo Carlezzo, representante legal de los araucanos.

Pero el caso aúno no está cerrado y aún hay instancias que se deben superar, aunque esto no causa preocupación a la defensa del jugador y mucho menos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a poco menos de 74 días que arranque el torneo mundialista.

"Lo más probable es que Byron Castillo se acoja al derecho del silencio (...) la legislación de Suiza se lo permite", agregó Holguín en relación a la citación para el 15 de septiembre que le hizo el máximo organismo del fútbol mundial al ecuatoriano a petición de Chile.

"No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte (...) No es como Estados Unidos (...)", cerró en torno a este tema.