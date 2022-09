Junior Sornoza, el ídolo goleador de Independiente del Valle

Junior Sornoza, jugador del Independiente del Valle. Foto: Twitter Independiente del Valle

Álex Puruncajas (D)

Llegó como un adolescente y se hizo hombre en Independiente del Valle. Junior Sornoza arribó a la residencia del equipo de Sangolquí a los 13 años y antes de la mayoría de edad debutó en Primera.

También fue finalista de la Copa Libertadores 2016 y figura en el título nacional alcanzado por los rayados en la temporada 2021.

Por estos logros y por su desempeño, llegó a ser uno de los más queridos por la afición del equipo negriazul.

Este 7 de septiembre del 2022, su legado con el equipo pudiera crecer. Con el mediapunta como titular, Independiente se enfrenta a Melgar, desde las 19:30, en el partido de revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida, el equipo ecuatoriano goleó 3-0 por lo que ve muy cerca el paso a la final.

Sornoza es portovejense. Creció viendo a los jugadores de la Liga de Portoviejo en el Reales Tamarindos, donde su padre Nazareno Sornoza trabaja como conserje.

Por su talento, Junior jugó en ese estadio y emigró. Fue en Independiente donde encontró acogida y ahora es el máximo goleador del club con 81 goles en 235 partidos.

En el 2014 salió de IDV para ir al Pachuca pero retornó tras una temporada. Luego de la Libertadores 2016 volvió a salir para ir al fútbol brasileño, al Fluminense y Corinthians. Luego, vino a Liga y fue al Tijuana.

Pero el Independiente lo volvió a buscar y no pudo decirle que no. Ahora, es titular y busca llegar al título. Es el goleador histórico del equipo negriazul con 81 goles, en 235 partidos. También ha tenido un paso por la Selección, aunque no logró formar parte del equipo que se clasificó al Mundial de Catar 2022.

“Nosotros iremos a hacer nuestro juego. Soñamos con llegar al título”, dijo el manabita antes de la semifinal con Melgar, en Arequipa.