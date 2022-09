César Farías, DT de Aucas: 'No le tenemos miedo a nadie'

César Farías, DT del Aucas en el estadio Gonzalo Pozo. Foto: El Comercio

El Aucas y el DT César Farías hacen ilusionar a la hinchada oriental. El entrenador venezolano se unió al club en abril de 2022 y ahora tiene al 'Ídolo del Pueblo' con opciones de ganar la etapa y disputar la final. Desde su llegada encadena un invicto de 14 partidos en LigaPro y es el DT que más puntos ha obtenido desde aquel momento.



El equipo que dirige es puntero en la segunda etapa con 21 puntos y se perfila para llegar ante la final ante Barcelona, ganador de la primera ronda. Previo a su siguiente partido frente a Emelec, el DT conversó con EL COMERCIO y Bendito Fútbol sobre la situación actual del club, su llegada y lo logrado.

El estratega invitó a soñar a la hinchada aurigrana con lo que puede lograr el equipo. A su vez, sostuvo que nada lo amedrenta, ni siquiera factores externos, y su deseo es hacer historia.



Aucas y Farías sin miedos

"Nosotros no le tenemos miedo a nadie y respetamos las autoridades y los rivales, pero no permitimos los atropellos. No tenemos miedo a levantar la voz (...) Si nos ganan deportivamente, nosotros vamos a reconocerlo y aplaudirlo pero, a las malas, no", puntualizó el estratega.



Con sus palabras especificó que, más allá de lo que hagan los clubes, hay un contexto global que puede influir de forma extradeportiva. Factores como intereses personales, empresarios, terceros o regionalismo es posible que se vean implicados.



Con respecto a su papel señaló se encuentra dispuesto a defender a quienes representa y a sus ideales sin ningún impedimento. Él entiende y respeta a quienes lo hacen.



"Nos tocó perder y nos levantamos. No dijimos nada, consideramos algunas cosas injustas y, a pesar de que no compartíamos muchas cuestiones, nos preparamos para el siguiente encuentro y demostramos quienes somos. (...) No nos dejamos meter el dedo en el ojo, creemos en lo que hacemos".

Que la gente crea

El entrenador confía en las capacidades de los suyos y lo que pueden lograr. Cuando piensa en la hinchada, la invita a creer y a apoyarlos, pues falta poco para llegar a la final y considera que es cuando más necesitan de ellos.



Para complementar el papel de la afición, señaló que fueron un sostén el los momentos más difíciles contra Universidad Católica y lo sintieron. Contra los eléctricos, choque que se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre, espera que aquello se repita.