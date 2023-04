En el Brighton se alegran por Moisés Caicedo. ¿Cuándo jugará?

Moisés Caicedo, jugador estelar del Brighton. Foto: @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (D)

Moisés Caicedo no presenta ninguna lesión de gravedad. El Brighton confirmó el estado del volante y brindó tranquilidad.

En el último partido del ecuatoriano, las 'Gaviotas' disputaron un compromiso diferido ante el Bournemouth por la Premier League. El club en el que también militan Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, compatriotas del volante afectado, venció 2-0 y se pelea por cupos en competencias europeas.



Entre el júbilo por la victoria y lo que, hasta ahora, es la mejor campaña del Brighton se interpuso la preocupación por dos de sus figuras. Además de Caicedo, Alexis Mac Allister también abandonó la cancha por un malestar en sus piernas.



Después del trabado choque del 4 de abril de 2023, los británicos evaluaron el estado de sus piezas claves. Para su fortuna y la de los futbolistas, ninguno presentó más que lesiones momentáneas al momento del partido.



En sus redes sociales, luego de mostrar postales y videos de su victoria, el Brighton dio a conocer cómo se encontraban los jugadores. "Por cierto, Moises (Caicedo) y Alexis (Mac Allister) estarán disponibles para el sábado (8 de abril) ante el Tottenham Hotspur.", expresó la entidad.



El partido frente al cuadro de Londres será a las 09:00 de la fecha mencionada. Solo cuatro puntos separan a las escuadras entre el cuarto y el sexto puesto de la liga inglesa. Aunque los 'Spurs' se ubican en la casilla más alta, estos cuentan con dos partidos más que el Brighton y que su escolta, el Manchester United.

¿Cómo fue la lesión de Moisés Caicedo?

Después de ir a disputar un balón dividido con un rival del Bournemouth, Moisés Caicedo -que había sido una de las figuras- quedó tendido. Al momento de caer, este tuvo un roce en el tobillo con su contrincante.



La jugada se produjo frente al árbitro, quien enseguida optó por paralizar el partido. El mediocampista no se levantaba e inclusive rompió en llanto, por lo que el panorama no lucía esperanzador.



Aunque tuvo la oportunidad de retirarse en camilla y el personal ingresó para ayudarlo, este se retiró de pie junto al cuerpo médico del Brighton. El andar, sin embargo, no era óptimo y a este le costaba asentar su pie.

