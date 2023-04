Brighton visita al Bournemouth, en partido de la Premier League

Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano del Brighton de la Premier League. Foto: @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (D)

El Brighton & Hove Albion visita al Bournemouth en el Vitality Stadium, escenario que tiene una capacidad para 12 000 y que se localiza en la costa sur de Inglaterra, este martes 4 de abril de 2023, desde las 13:45 (hora de Ecuador).



El encuentro entre el Bournemouth y el Brighton & Hove Albion corresponde a la séptima fecha de la Premier League que debió jugarse la segunda semana de septiembre de 2022, pero que fue suspendida por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

En este partido, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán son titulares.



A más del compromiso entre el Bournemouth vs. Brighton & Hove Albion, también se jugará el Leeds United vs. Nottingham Forest y el Leicester City vs. Aston Villa. Todos empezarán a las 13:45.



Los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo forman parte de la delegación del Brighton & Hove Albion, mientras que Jeremy Sarmiento sigue en su procesos de recuperación de la lesión que sufrió con la selección de Ecuador en la fecha FIFA de marzo.

​

¿Cómo llega el Brighton?

El Brighton & Hove Albion llega a este partido en el sexto puesto en la Premier League con 43 puntos. Arsenal es el líder con 72 puntos, sin embargo, la lucha de las 'Gaviotas' se centra en ingresar a la zona que entregan cupos a torneos europeos.



Al momento el quinto clasificado es el Manchester United con 50 puntos, pero con un partido más que el Brighton & Hove Albion, por lo que un triunfo ante el Bournemouth es fundamental para acortar la ventaja que les llevan los 'Reds'.



Una victoria pondría al Brighton & Hove Albion a cuatro puntos del Manchester United y le abriría las puertas para luchar por el quinto puesto que entrega un puesto para la UEFA Europa league.

​

Ficha del partido

Día: 4 de abril

Partido: Bournemouth vs. Brighton

Hora: 13:45

Estadio: Vitality Stadium

​

¿Dónde verlo?

Star +