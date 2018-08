Las 'Guerreras Azulgrana' reciben a Ñañas en Carcelén por la clasificación al cuadrangular final del fútbol femenino

LEA TAMBIÉN

Las 'Guerreras Azulgrana', la oncena del Deportivo Quito en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Femenino, reciben al Club Ñañas en el complejo Ney Mancheno de Carcelén, este sábado 4 de agosto a las 12:00.

El cotejo, válido por la última fecha de la segunda etapa del torneo, es clave para el elenco chulla que busca la clasificación al cuadrangular final.



Por esa razón, las jugadoras dirigidas por César Morales se concentrarán esta noche en Carcelén para afrontar el decisivo juego de mañana sábado. El triunfo las clasificará a la siguiente ronda, donde estarán los dos primeros equipos de cada grupo.



La hinchada del equipo capitalino ha confirmado que asistirá para apoyar a sus guerreras. El costo de la entrada es de USD 2.





V Campeonato Nacional de Fútbol Femenino Serie "A"



Tabla de Posiciones de la Quinta Fecha Segunda Etapa del Torneo Clausura. pic.twitter.com/8GurUD1sdB — CONFA (@Confa2014) 31 de julio de 2018



Los partidos de la fecha:



Grupo A



Deportivo Quito vs. Ñañas

Complejo Deportivo Ney Mancheno de Carcelén

Sábado 04 de agosto, 12:00





Grupo B



Espuce vs. Unión Española

Estadio Francisco Reinoso de Cumbaya

Sábado 04 de agosto, 11:00



LDU Amateur vs. Espe

Complejo Deportivo- El Carmen (Junto al redondel del Mercado Mayorista Sur de Quito).

Sábado 04 de agosto, 11:00





La organización del torneo confirmó que el cotejo entre Cumandá Agua Lluvia y la Universidad San Francisco, del Grupo A, no se jugará por mutuo acuerdo de ambos equipos.