La FEF y Jorge Célico criticados por el fracaso de la Selección de Ecuador Sub 23 en el Preolímpico 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Selección de Ecuador Sub 23 ha recibido ocho goles en tres partidos del torneo Preolímpico que se juega en Colombia. Es la primera Selección eliminada del torneo sin sumar puntos y sin marcar un solo gol.

El equipo dirigido por Jorge Célico ha perdido contra Chile 3-0, ante Colombia por goleada 4-0 y en la tercera jornada cayó contra Venezuela 1-0.



A la Tri aún le falta jugar contra Argentina en la cuarta y última fecha del torneo. Las críticas y los cuestionamientos apuntan a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y al entrenador Célico.



Francisco Egas, el presidente de la FEF, argumentó que la falta de tiempo para la preparación y la negación de los clubes para prestar a los jugadores fueron determinantes para la mala campaña en Colombia. “Está claro que a pesar del trabajo de Jorge, eso no alcanzó”, dijo Egas en Guayaquil.



El Directorio de la FEF dijo que se respaldará al cuerpo técnico y se esperará una evaluación después del torneo. Está previsto que la delegación ecuatoriana regrese al país y se reciba los informes del técnico y sus asistentes.

En Colombia, Célico habló en la conferencia de prensa asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido. “Puede sonar a pretextos, pero los que viven en el Ecuador saben cuán complicado fue armar esta Selección. Se debe hacer un análisis del fútbol del ecuatoriano”, dijo el técnico en la conferencia de prensa.



Golpeado por la mala campaña, el argentino que logró el título de campeón Sudamericano Sub 20 el año pasado fue crítico. “¡Que no mientan! Que no se golpeen el pecho por la camiseta del Ecuador, cuando no es así. A los clubes les interesa sus clubes, que sus jugadores jueguen en sus clubes, que vayan de pretemporada o que se vayan de paseo a cualquier lado. No les interesa la Selección. No hay un discurso que consolide una realidad como la que plantean. Por un lado veo que se golpean el pecho y por el otro te niegan los jugadores”, justificó.



El Club Sport Emelec y Sociedad Deportiva Aucas fueron dos de los clubes que negaron jugadores a la Selección con el argumento que están en la pretemporada y jugarán la Sudamericana los primeros días de febrero. Al no ser un torneo oficial de la FIFA, los equipos no tuvieron obligación de liberar a sus futbolistas. Tampoco los equipos del exterior dieron luz verde a sus jugadores al llamado a la Tri.