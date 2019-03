‘La Montaña’ de Juego de Tronos se ‘desmaya’ durante una prueba, pero gana campeonato mundial de fuerza

LEA TAMBIÉN

Hafþór Júlíus Björnsson, conocido mundialmente por interpretar a Ser Gregor Clegane ‘La Montaña’ en la popular serie Juego de Tronos, defendió su lugar como uno de los hombres más fuertes del planeta al ganar el campeonato Arnold Strongman Classic, el pasado 2 de marzo del 2019.

‘La Montaña’ ganó por segunda vez esta competencia que forma parte del Arnold Classic, torneo creado por Arnold Schwarzenegger y que reúne de forma anual a los mejores culturistas profesionales del mundo.

El Arnold Strongman Classic consta de cinco pruebas para determinar al ganador:



1. The Rogue Elephant Bar (Peso muerto con barra).



2. The Husafell Stone Carry (transportar una piedra de 186 kilos la mayor distancia posible).



3. Conan's Wheel of Pain (empujar una estructura en extremo pesada conocida como ‘rueda del dolor’).



4. The Austrian Oak (levantar un roble de 195 kilos por encima de la cabeza).



5. Odd Haugen Stone Shoulder (levantar una piedra de 186 kilos hasta el hombro).

El exbasquetbolista, actor y atleta de fuerza de 30 años, superó su propia marca personal de 473 kilos en la prueba de peso muerto al alcanzar los 474 kg, pero no logró igualar (ni superar) la marca de 500 kilos impuesta por Eddie Hall en el 2016. "Los 501 (kilos) tendrán que esperar" bromeó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, fue la ‘rueda del dolor’ la que lo hizo caer. El islandés se tiró al piso debido al enorme esfuerzo físico que le supuso esta prueba. Tras su ‘desmayo’ fue rápidamente atendido por el personal médico del torneo, quienes lo ayudaron a ponerse de pie mientras el siguiente competidor entraba a escena. Aun con este acontecimiento, ‘La Montaña’ logró un respetable segundo lugar en esta prueba.

El atleta de 2,05 metros de altura y 180 kg. de peso ganó las dos primeras pruebas del Arnold Strongman Classic, quedó segundo durante la tercera, empató el primer puesto en la cuarta y se ubicó tercero en la última etapa.

Con estos resultados, se hizo por segundo año consecutivo del primer lugar de esta competencia. En el 2018 ganó también los títulos de 'Hombre Más Fuerte de Europa' y 'Hombre Más Fuerte del Mundo'.

Arnold Schwarzenegger también actor, atleta y creador del torneo le otorgó el trofeo de campeón -y los USD 72 000- a Hafþór Júlíus Björnsson, quien volverá a encarnar a Ser Gregor Clegane en la octava temporada de Juego de Tronos a estrenarse en abril próximo.

