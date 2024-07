El delantero ecuatoriano Enner Valencia tuvo una amarga tarde y estuvo a punto de ser agredido por uno de los aficionados del Inter de Porto Alegre, equipo en el que milita El ariete erró un penal en la Copa de Brasil y, aunque luego tuvo revancha, su equipo se eliminó.

Aún con el recuerdo fresco del penal errado en la Copa América, que condicionó el futuro de la Selección de Ecuador en el certamen, el delantero tricolor buscó anotar desde los 12 pasos con su club. La acción, sin embargo, se transformó en la misma que la del torneo y la ejecución pareció un reprís del momento clave de la Tri ante Argentina.

A diferencia de lo que sucedió en aquel compromiso del certamen continental, esta vez las reacciones fueron más fuertes tras el fallo de Enner Valencia. Un aficionado ingresó a la cancha en busca del artillero de Esmeraldas.

El aficionado logró romper el cerco de seguridad y saltó las vallas publicitarias luego de que se cobró el penal. Este puso su dirección directo sobre el tricolor, quien aún lamentaba el resultado de su remate.

Al ver al intruso en el campo de juego, los jugadores del Juventude, -escuadra rival- lo frenaron. Este saltó con el objetivo de superar a los futbolistas y golpear al ecuatoriano, sin embargo, estos lo contuvieron. Cuando se reincorporó, intentó impactar con el puño a uno de los atletas, quien respondió al ataque. Finalmente, los cuerpos de seguridad controlaron la situación.

INACREDITÁVEL! Enner perdeu pênalti e um torcedor do Inter invadiu o campo e foi na direção do equatoriano.



Com atletas do Juventude “no caminho”, acabou agredindo atletas da equipe da Serra.



Imagens: Canal Lucas Dias Repórter pic.twitter.com/KVCd8TfmpS