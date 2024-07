Enner Valencia fue uno de los protagonistas en el partido de la Selección de Ecuador ante Argentina en los cuartos de final de la Copa América debido a su participación. Tras ella, este se refirió a su papel en el certamen y su continuidad en la Tri.

El combinado nacional quedó eliminado ante los gauchos después de empatar por 1-1 en el tiempo reglamentario. El cotejo se definió desde los penales con un marcador de 4-2 tras una destacada actuación del arquero Emiliano Martínez.

Durante el partido, una acción de Enner Valencia fue determinante para el resultado de la Tri. El delantero falló un penal y le impidió a la escuadra igualar en el certamen, sin embargo, el tanto del empate cayó gracias a Kevin Rodríguez en el minuto final.

Antes, el futbolista del Inter de Porto Alegre también estuvo al borde de una expulsión tras una entrada temeraria. A su vez, no pudo ser una garantía en el ataque tricolor ni generar potenciales jugadas de gol o complementarse con sus compañeros en el medio campo.

A raíz de tal contexto y la eliminación, este señaló que aquel momento fue muy doloroso. Asimismo, agregó que su sueño terminó por “muy poco” y se fallaron ocasiones que, ocasionalmente, no las erran.

La continuidad de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

“Estoy muy agradecido con mis compañeros, con la Selección (de Ecuador). No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante”, manifestó. Al ser consultado si pudo haber sido su último partido en una Copa América, este dejó todo en incertidumbre.

“Puede ser. No sé. Estoy con la cabeza caliente y no quiero decir algo de lo que mañana me arrepienta. Estoy muy agradecido con todo lo que me han dado en este tiempo que he estado acá, he disfrutado, he sufrido, pero sigo ahí”, agregó el futbolista.

¿Qué pasó con el penal?

El delantero de la Selección de Ecuador también se refirió al penal errado durante el cotejo. Cuando lo pateó, a pesar de amagar al arquero rival, el futbolista envió al balón directo hacia el poste izquierdo del rival.

Ante tal situación, este manifestó que lo pateó como siempre lo hace y vio que Emiliano Martínez se lanzó para el otro lado. Pese a ello, sostuvo que su remate se fue demasiado abierto.