Enner Valencia no la pasó muy bien con la Selección de Ecuador durante la Copa América 2024, donde tuvo una pésima participación y dejó mucho que desear.

Durante el torneo, Valencia fue expulsado en la primera jornada ante Venezuela, lo que le costó una derrota a Ecuador (1-2). Y en los cuartos de final, el capitán de la ‘Tri’ erró un penal ante Argentina, que hubiese significado el empate parcial 1-1.

Enner Valencia anotó en Brasil

Pese a tener un mal torneo con Ecuador, Enner Valencia volvió a Brasil para unirse al Internacional de Porto Alegre y olvidar dicho momento.

Y vaya que lo hizo, pues en su primer partido con el Inter en Brasil marcó un nuevo gol. El delantero ecuatoriano marcó ante Juventude por la Copa de Brasil.

Enner Valencia realizó un gran desmarque para que su compañero lo asista. Después, Valencia definió cruzado y empató el marcador.

Finalmente, el partido terminó en derrota para el Internacional de Porto Alegre por 1-2.

¿Enner Valencia seguirá en la Selección de Ecuador?

Tras la dolorosa derrota de la Selección de Ecuador contra Argentina, Enner Valencia compareció a la prensa en el postpartido.

“Estoy muy agradecido con mis compañeros, con la Selección (de Ecuador). No sé qué vaya a pasar de aquí en adelante”, manifestó. Al ser consultado si pudo haber sido su último partido en una Copa América, este dejó todo en incertidumbre.

“Puede ser. No sé. Estoy con la cabeza caliente y no quiero decir algo de lo que mañana me arrepienta. Estoy muy agradecido con todo lo que me han dado en este tiempo que he estado acá, he disfrutado, he sufrido, pero sigo ahí”, agregó Enner Valencia.

