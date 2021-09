EN VIVO: Uruguay y Ecuador juegan en Montevideo

Redacción Deportes

La Selección ecuatoriana de fútbol visita a Uruguay, en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, el 9 de septiembre del 2021. Con este cotejo se abre la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas de fútbol para la Copa del Mundo Catar 2022.

En el primer tiempo, el cotejo está igualado 0-0.

Carlos Gruezo, el volante de 26 años del FC Ausburgo de Alemania salió con la cinta de capitán en la Tri.

A las 17:30 también empezó a disputarse el encuentro entre Paraguay y Venezuela. La jornada continuará con los partidos Colombia vs. Chile (18:00), Argentina vs. Bolivia (18:30) y Brasil vs. Perú (19:30).

Antes del inicio de esta jornada la clasificación está liderada por Brasil, con 21 puntos, seguida por Argentina (15) y Ecuador (13). La ‘Celeste’ está en el cuarto casillero con 12 unidades.

Por eso, el encuentro es clave para el equipo tricolor que dirige el DT Gustavo Alfaro que pondrá en juego su tercera plaza.

La alineación titular se confirmó una hora antes del cotejo.

Este es el equipo titular:

12 Pedro Ortiz

2 Félix Torres

3 Piero Hincapié

5 Luis León

4 Byron Castillo

7 Pervis Estupiñán

8 Carlos Gruezo

6 Fernando Gaibor

23 Moisés Caicedo

10 Gonzalo Plata

11 Michael Estrada

⚽ 🇺🇾 Alineación confirmada de @Uruguay para enfrentar a @LaTri, desde las 19.30 h, en el estadio Campeón del Siglo.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/HRXIDcTY2u — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 9, 2021

💪 ¡Salida tricolor!



😎 Nuestros seleccionados parten rumbo al 🏟 Estadio Campeón del Siglo para el partido 🆚 @Uruguay por la fecha #10 de las #EliminatoriasQatar2022.#JuntosSomosInvencibles🇪🇨 pic.twitter.com/r7rOSUJ1Je — La Tri (@LaTri) September 9, 2021

Jugadores de Uruguay realizan el calentamiento previo al cotejo con Ecuador. Foto: Twitter @Uruguay