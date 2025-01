Barcelona SC continúa con la reestructuración de su equipo para la temporada 2025 y anunció una nueva salida. El venezolano Eduard Bello no continuará en el club y, tras su salida, este dejó un contundente mensaje para la afición y el club.

Bello se convirtió en el sexto futbolista del conjunto canario en abandonar el club y el cuarto extranjero en hacerlo. Antes del delantero se despidieron el chileno Nicolás Ramírez, los argentinos nacionalizados ecuatorianos Javier Burrai y Luca Sosa y los ecuatorianos Fernando Gaibor y Adonis Preciado.

El anuncio de la salida del futbolista venezolano se hizo durante la mañana de este viernes 10 de octubre del 2024. Durante esta misma fecha, el jugador también arribó al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para abandonar el país y continuar su carrera en Universidad de Chile.

En su despedida, Barcelona SC le dedicó un video con sus mejores momentos y le deseo éxito a futuro. El venezolano, a su vez, se pronunció antes de dejar Ecuador y agradeció a la afición torera, pero señaló que se deben cambiar cosas en el club.

La gratitud de Eduard Bello y su ‘sugerencia’ a Barcelona SC

En el contexto de su salida, Eduard Bello brindó su muestra de agradecimiento a la afición por todas las muestras de apoyo. A su vez, este fue autocrítico y señaló que su rendimiento y los resultados del equipo pudieron no ser los esperados.

Con respecto a su partida, el venezolano agregó que lo hace en buenos términos y que no hubo inconvenientes en las negociaciones. Pese a ello, agregó que el ‘Ídolo’ debe crecer en ciertos aspectos para estar adonde aspira.

“Hay muchos detalles que no me compete a mí hablarlos, pero que se tienen que mejorar para que las cosas funcionen de mejor forma y Barcelona SC esté donde se merece (…) Interiormente hay muchas cosas por hacer y por cambiar, es un club que no está donde quiere estar“, manifestó.

Eduard Bello y otro llamado de atención

Con respecto al desempeño que tuvo, Bello explicó que una de las razones para no haber cumplido las expectativas pudo haber sido las condiciones con las que se encontró en el cuadro torero. Para el venezolano, las situaciones con las que debió lidiar no fueron óptimas.

“El jugador está preparado para que le den las condiciones correctas para que, simplemente, se preocupe por jugar y eso no pasaba como tiene que ser y por eso las dificultades para que el equipo marche de la mejor forma. Es una cosa que, sin duda, al jugador le afecta“, contó.