El directorio de Barcelona calcula que debería recibir USD 6 millones por derechos de televisión

Redaccion Deportes

El presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, contó que el equipo mantiene buenas relaciones con la firma GolTV, dueña de los derechos de transmisión del campeonato ecuatoriano de fútbol. El directivo amarillo detalló que en el interior del Directorio del equipo guayaquileño se ha venido analizando los valores que recibe el club cada año por los derechos.



GolTV también es dueño de los derechos de los amistosos de los toreros y Alfaro manifestó que al ser un principal auspiciante hay una buena relación. Sin embargo, precisó que el equipo no está conforme con los valores que se recibe por parte de la LigaPro.



“El directorio de Barcelona cree que el contrato que se firmó y que lo que recibe Barcelona es lesivo para la institución. Creemos, como Barcelona, que, si se hace como antaño, y sale arreglar sus derechos de manera independiente, Barcelona debería recibir mínimo USD 6 millones. En un contrato así de 8 a 10 años nos daría la solución para todos nuestros problemas. Por eso, muchos dicen y yo lo ratifico que Barcelona es un equipo que genera muchísimo y que puede pagar sus deudas”, manifestó en diálogo con Bendito Fútbol.placeholder



A diferencia de otros directivos de clubes que han reclamado los derechos, Alfaro dijo que esa fórmula de reclamo no es política del club. “Aquellos que se quejan (de valores atrasados), se olvidan lo que recibían hace tres años y lo que les costaba arreglar sus derechos. Salvo Liga de Quito y Emelec, los demás que no se quejen tanto. El día que se enoje Barcelona, no sé qué va a pasar. Nosotros no me cansaré de ratificar que, con ese discurso y verso de la equidad, vivimos reclamando”, manifestó.



Ratificó que GolTV ya autorizó la participación de Barcelona en la Supercopa Ecuador y puntualizó que los amistosos que jugará ante River Plate en Estados Unidos serán organizados por la firma GolTV. Alfaro también anunció que hay una deuda por salir. “Se viene lo del Torque. Cuando fue transferido Jonatan Álvez, el 50% pertenecía al Torque. La deuda es de aproximadamente USD 1,3 millones”, aseguró.