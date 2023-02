¿Cuándo juegan Barcelona, Emelec y Liga?

Barcelona, Emelec y Liga figuran entre los clubes con más opciones para ganar la LigaPro 2023. Fotos: @BarcelonaSC, @CSEmelec y @LDU_Oficial

Redacción Deportes

Barcelona, Emelec y Liga, los tres equipos con más hinchas en Ecuador, se presentan entre los principales candidatos para disputar el título de campeón de la LigaPro 2023 que empieza este viernes 24 de febrero del 2023.

El primero en saltar a la cancha será Liga de Quito, que visita al Deportivo Cuenca en el primer partido oficial de la temporada este viernes 24 de febrero.

Para el sábado 25 de febrero se espera la presentación oficial del Barcelona SC del DT Fabián Bustos, en su visita al Gualaceo, mientras que el 'Bombillo' jugará de local el 26 de febrero.

Liga ilusiona a sus hinchas

Liga de Quito ha tenido una buena pretemporada, con un partido de presentación que convocó masivamente a sus hinchas en el estadio Rodrigo Paz y también con la conquista de la Copa de Campeones 'Edgardo Bauza'.

Ese título, en el torneo amistoso que también convocó a Barcelona y Deportivo Cuenca, los albos se lo ganaron precisamente al 'Expreso Austral'.

Ahora, Deportivo Cuenca buscará una revancha ante LDU en el estadio Alejandro Serrao Aguilar de la capital azuaya. El encuentro se jugará desde las 19:00.

Para esta noche, el elenco colorado continúa con la comercialización de boletos, tanto en las boleterías del estadio como en la página web del club.

Los albos de Liga de Quito ya se encuentra en Cuenca a la espera del cotejo. Ellos viajaron en la víspera.

Liga, del DT Luis Zubeldía, llega con confianza al inicio del torneo. La 'U' registra cuatro triunfos, tres empates y una derrota en los partidos amistosos de pretemporada.

Barcelona con la presión de título

En los cuatro debuts anteriores de Barcelona SC en la LigaPro, tomando en cuenta desde el 2019, el cuadro canario no fue derrotado. Cosechó tres triunfos y un empate.

Eso sí, se debe recordar que en el primer partido de los torneos profesionales en el país, en 1957, Barcelona perdió ante el Deportivo Quito en el estadio de El Ejido.

Ahora, en el 2023, BSC visitará al Gualaceo en el estadio Jorge Andrade Cantos, de Azogues, el 25 de febrero del 2023.

Dirigidos por el argentino Fabián Bustos, los toreros tienen la presión de buscar el título. Barcelona es el equipo ecuatoriano con más coronas locales. Son 16 y sus hinchas siempre aspiran festejar otro título al final de la temporada.

En el Gualaceo SC también comercializan las entradas de manera física y digital a través de sus cuentas oficiales. Se espera un estadio lleno con la visita del Barcelona SC.

Emelec con nuevo timonel

Los hinchas azules tienen esperanzas en el renovado equipo que ha implementado la directiva para el 2023.

Con el DT Miguel Rondelli, el 'Bombillo' empieza una nueva etapa en la que espera retomar el máximo protagonismo.

Emelec, el segundo equipo con más estrellas locales en Ecuador (14), no es campeón desde el 2017.

En este 2023 el 'Bombillo' es el conjunto con mayor valor de mercado, según los cálculos que hace Transfermarkt, en el inicio de la temporada.

Los azules empezarán el torneo como locales, el 26 de febrero del 2023, ante el ascendido Libertad de Loja.

La primera fecha de la LigaPro 2023

Fecha 1 - LigaPro

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca​

25 de febrero

Partido: Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues ​

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

¿Dónde ver los partidos?

Gol TV

Star+

Visita nuestros portales: