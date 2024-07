Félix Sánchez, DT de la Selección de Ecuador, afirmó la noche del domingo 30 de junio de 2024, que su equipo logró la meta pese a haber sufrido ante México y que con Argentina en cuartos de final de la Copa América será “otra final“.

Félix Sánchez aseguró que ante México la Selección de Ecuador afrontó el encuentro como “una final” para obtener el boleto de clasificación a los cuartos de final de la Copa América que se desarrolla en Estados Unidos.

Más noticias:

“Jugábamos una final para clasificar, nos ha costado tener la posesión del balón. El rival hizo una presión muy alta, ellos con el juego directo nos han metido en el área, pero estamos clasificados a pesar de haber sufrido”, declaró Sánchez en Glendale, Arizona.

El estratega agregó que la Tri supo sufrir ante México, al que catalogó como un gran rival al que solo le ha faltado el gol.

“Hemos sabido sufrir cuando se tenía que sufrir y al final eso nos ha dado la clasificación. Tengo que felicitar a los jugadores por mostrar esa personalidad”.

Félix Sánchez piensa en Argentina

Sobre el próximo partido contra Argentina, campeona del mundo y vigente campeona de la Copa América, el 4 de julio en el estadio NRG, desde las 20:00 en Houston, señaló que intentarán competirle.

“No hay rival mejor que este y sabemos la dificultad que va a tener. Es otra final con Argentina. Intentaremos competir contra el mejor jugador del mundo y contra el mejor equipo del mundo que, a pesar de haber ganado todo, sigue teniendo hambre”.

“Mis jugadores lo van a dar todo ante Argentina. Si nos alcanzará o no, no lo sé. Somos 11 contra 11 y haremos todo lo posible, la tarea es difícil, pero el equipo está con ganas de jugar ese partido”, concluyó Sánchez.

Lozano dice que a México le faltó contundencia

El seleccionador de México, Jaime Lozano, afirmó que a su equipo le “faltó contundencia” ante Ecuador y que su continuidad en el banquillo del Tri no depende de él.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el que México quedó eliminado de la Copa América al empatar sin goles con Ecuador, Lozano no quiso evaluar el arbitraje del guatemalteco Mario Escobar.

“No me gusta hablar del arbitraje. Es lo que es, cada vez hay más tomas, hay VAR, cada vez el fútbol tiene más herramientas para tomar buenas decisiones. Luchamos hasta donde pudimos. Si hubo un golpe o una mano, para el VAR o el árbitro no fue suficiente y acá estamos”.

Consideró, además, que su equipo siempre fue adelante contra Ecuador. “No se cumplió el objetivo que era avanzar y estar en cuartos, pero el equipo ganó en ciertos aspectos. Siempre fue adelante y propuso, pero nos faltó contundencia y claridad”.

Al ser consultado si cree en su capacidad para dirigir a México en el Mundial de 2026 respondió que sí. “Siempre. Evidentemente, si no se cumple el objetivo es natural dudar de mi continuidad, pero si los jugadores creyeron hasta el final es por algo. Esa decisión no me corresponde a mí, yo haré un informe y ellos decidirán. Hoy nos hemos quedado en la orilla”.

Agregó que enfrentaron a un equipo de talla internacional, que jugó a sacar el resultado que le convenía. “Estuvimos de tú a tú en todo el partido. Ecuador es cuarto de la (eliminatoria) Conmebol, ellos salieron a buscar el resultado que les convenía y se les dio”.

Calendario de la Eurocopa y Copa América 2024

Descarga y comparte el calendario de los partidos de la Copa América y Eurocopa 2024. CLIC AQUÍ.