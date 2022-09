Desde el Mundial de Chile 1962, cada campeonato tiene una canción oficial. Foto: Videoclip Hayya Hayya.

La Copa Mundial de Fútbol se celebra desde 1930, cuando la selección uruguaya ganó a Argentina con un resultado de 4-2. Pero 32 años después de su inauguración se decidió implementar canciones oficiales para cada torneo. Hasta el Mundial de Catar 2022 son 17 los cánticos que han escuchado millones de personas. Las canciones del mundial son una tradición.

Chile 1962: 'El Rock del Mundial'

Con este título se presentó a la primera canción oficial de este campeonato mundialista. El single fue compuesto y escrito por la banda de rock chilena The Ramblers. Según FIFA Weekly esta canción fue un hit en Latinoamérica y vendió más de 2 millones de copias.

Inglaterra 1966: 'World Cup Willie'

Cuando se escucha este nombre, lo primero que se recuerda es que la mascota de este mundial se llamó Willie. Él representaba a un león que vestía la camiseta de Reino Unido. Pero, el músico británico Lonnie Donegan decidió acoplar este mismo nombre para el himno de aquel año.

México 1970: 'Fútbol México 70'

El tercer Mundial de Fútbol que contó con un himno oficial fue el de México 1970. Los Hermanos Zavala fueron los encargados y la titularon 'Fútbol México 70'. Su inicio tiene reconocibles ritmos de la música del país centroamericano.

Alemania 1974: 'World Cup Fanfare'

El fútbol mundial volvía a Europa luego de su paso por el continente americano. Esta canción fue compuesta por Werner Drexler. En uno de los videos se puede ver a los jugadores de la selección alemana cantándola. Aquí aparecen figuras como Franz Beckenbauer. Aquel año los dueños de casa fueron los campeones mundiales. La República Federal Alemana superó a Países Bajos con un marcador de 2-1.

Argentina 1978: 'El Mundial'

Para la canción de este año hubo dos particularidades. El compositor del himno de Argentina 1978 fue el italiano Ennio Morricone. Además, toda la canción repite el coro "La la la la". Su única letra se presenta al inicio cuando se oye "Argentina, aquí el Mundial".

España 1982: 'El Mundial'

Para esta Copa Mundial de Fútbol que abría la década de los 80, el cantautor español Plácido Domingo fue quien dio voz a 'El Mundial'. Este himno tenía el mismo título que el de Argentina 78. Se escuchan ritmos clásicos de la música española.

México 1986: 'El mundo unido por un balón'

Para la creación del himno del mundial del 86 se contó con el artista chileno Juan Carlos Abara. Esta canción presenta euforia y alegría y alentaba la paz. El coro dice "¡México 86! ¡México 86! Donde se vive la emoción. ¡México 86, México 86! El mundo unido por un balón".

Italia 1990: 'Un Estate Italiana'

Para el campeonato que pisó el suelo las tierras italianas se contó con la participación de cantantes de rock italianos. Ellos fueron Gianna Nannini y Edoardo Bennato. Hubo una versión en español titulada 'Un verano italiano' -traducida de la versión italiana- interpretada por la artista argentina Susan Ferrer.

Estados Unidos 1994: 'Gloryland World Cup'

La canción titulada "tierra de gloria" en español, fue presentada por el cantante estadounidense de rock, Daryl Hall. Para esta edición, se presentó el primer álbum oficial de la FIFA. Este contenía canciones de bandas como Bon Jovi, Santana, Scorpions, Queen y demás.

Francia 1998: 'La Copa de la vida'

Para la edición de 1998, la elección del artista y el estilo de la canción, quedaron atrás. Ya no era un artista francés, el elegido para la canción oficial fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin. Este himno es uno de los más recordados y tiene ritmos más modernos, a comparación de todos los anteriores.

Corea-Japón 2002: 'Boom'

Con la llegada del siglo XXI, se seleccionaron dos cedes para la Copa Mundial de Fútbol. Además, era la primera vez que se llevaba al campeonato de la FIFA a territorio asiático. Para esta canción se eligió a la artista estadounidense Anastacia. Este himno contó con la colaboración de Glen Ballard. Además, la artista incluyó a 'Boom' en su segundo disco de estudio titulado 'Freak of Nature'.

Alemania 2006: 'The Time of our lives'

La canción oficial de 2006 fue presentada por el cantante estadounidense Toni Braxton y el cuarteto Il Divo. Este himno no tuvo mayor popularidad en el continente latinoamericano ya que la artista colombiana Shakira presentó 'Hips Don't Lie'.

Sudáfrica 2010: 'Waka Waka'

Este fue el primer mundial que se llevó al continente africano. La popularidad de Shakira fue clave para ser seleccionada y así presentar una de las canciones más recordadas de los mundiales. 'Waka Waka' ya tiene doce años desde su lanzamiento y tiene característico ritmos africanos con melodías colombianas.

Sudáfrica 2010: 'Waving Flag' (canción no oficial)

Esta canción no figura dentro de la lista de los himnos oficiales de la FIFA, pero es recordada por muchos ya que fue la canción oficial de la marca Coca-Cola. Esta fue presentada por el artista somalí K'naan. Además, tuvo una versión en español con la colaboración del cantante español David Bisbal.

Brasil 2014: 'We Are One'

El mundial de 2014 llevó al fútbol al territorio carioca. Su himno tiene esos ritmos locales que recuerdan a la samba y al festival de carnaval brasileño. Este tema fue presentado por Jennifer López, Pitbull y la cantante brasileña Claudia Leitte.

Brasil 2014: 'La La La' (canción no oficial)

Shakira aparece en este listado con otra canción no oficial, pero al igual que en el caso de Sudáfrica 2010, la artista colombiana presentó un tema que compitió en el podio de aquel año, junto a la canción 'We Are One'. La versión en español/portugués tuvo la presencia del artista Carlinhos Brown. La percusión que se escucha en el tema se mezcla con música moderna.

Rusia 2018: 'Live It Up'

Para el último mundial se contó con la presencia del artista estadounidense/puertorriqueño Nicky Jam, el actor y rapero Will Smith, la cantante Era Istrefi y el DJ Diplo. Este himno no presenta sonidos característicos del país europeo, ya que es tiene sonidos latinos mezclados con electrónica.

Qatar 2022: 'Hayya, Hayya (Better Together)

La última canción del Mundial de Catar 2022 presenta sonidos de reggae junto a ritmos árabes. El nombre de la canción que está en árabe quiere decir "mejor juntos". Este tema fue presentado en abril de 2022 y sus artistas son Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

El Mundial de Catar 2022 iniciará el 20 de noviembre con la selección ecuatoriana contra el dueño de casa, Catar. Antes del encuentro, se espera una ceremonia de inauguración en el Estadio Al Bayt.

