Gustavo Alfaro: 'Fue un buen ensayo' para Ecuador y Japón

La Selección de Ecuador, del DT Gustavo Alfaro, igualó con Japón el 27 de septiembre del 2022. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El entrenador Gustavo Alfaro valoró como buena la actuación de la Selección de Ecuador ante Japón este 27 de septiembre del 2022.

La selección nipona fue la última prueba de Ecuador ante del Mundial de Catar 2022. El partido que se jugó este martes 27 de septiembre terminó sin goles e inclusive los tricolores fallaron un penal.



“El equipo lo hizo muy bien durante mucha parte del partido, tuvimos chances muy claras para definir a través de pelotas paradas y un penal que no ingresó. Fue un buen ensayo para los dos elencos”, expresó Gustavo Alfaro en la rueda de prensa post partido.



Al penal que se refiere sucedió a los 82 minutos, cuando Michael Estrada recibió una falta dentro del área. El encargado desde los 12 pasos fue Enner Valencia, pero el capitán de la Tri erró la pena máxima.

Gustavo Alfaro y su análisis sobre el rival

Para evitar lo que le sucedió a Estados Unidos contra Japón, que perdieron en el mediocampo lo que produjo una superioridad de los nipones, Gustavo Alfaro decidió alinear tres volantes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo y José Cifuentes.



Este último jugó más adelantado, para contrarrestar las salidas por el centro de la cancha al equipo que dirige Hajime Moriyasu.



“Había que cerrarle los caminos por adentro y obligarlo a ir por afuera donde pierde fuerza en su juego”, explicó Alfaro sobre la posición de Cifuentes dentro del terreno de juego.



Así mismo, el estratega argentino reconoció las virtudes del equipo de Japón. “Son muy equilibrados, ordenados y físicos, con ideas muy claras”, argumentó.

No quería correr riesgos

Para este enfrentamiento Gonzalo Plata, Carlos Gruezo y Alan Franco, que son titulares, no vieron minutos de juego, esto se debió a que Gustavo Alfaro no quiso arriesgar el físico de los futbolistas porque en el último cotejo sufrieron sobrecargas musculares.



“En estos 54 días que faltan para el Mundial espero que no se me lesione ningún jugador. Hoy no quise arriesgar a Gonzalo Plata o Alan Franco”, sentenció.