Ecuador y su falta de gol antes del Mundial Catar 2022

Michael Estrada y Enner Valencia, delanteros de la Selección de Ecuador. Foto: La Tri

Redacción Bendito Fútbol (I)

Enner Valencia, goleador histórico de la Tricolor, atraviesa por una sequía de anotaciones en la Selección de Ecuador. Este martes 27 de septiembre del 2022, en el empate 0-0 ante Japón, el ariete falló un penal.

A los 83 minutos del cotejo, el defensor Shogo Taniguchi cometió una falta sobre Michael Estrada, que el árbitro Sascha Stegemann pitó penal.



El encargado de la pena máxima fue el capitán tricolor Enner Valencia, quién había ingresado minutos antes. ‘Superman’ erró su disparó, ya que Daniel Schmidt adivinó a donde se dirigió el balón.



Después de esa jugada, Valencia quiso reivindicarse con un gran cabezazo desde el sector derecho, pero otra vez el guardameta Schmidt ahogó el grito de gol del esmeraldeño.



Ante Japón, Enner Valencia jugó 13 minutos al reemplazar a Ángel Mena. En ese tiempo realizó cinco toques, dos tiros al arco y falló un penal. Además, acertó el 80% de sus entregas.

Sequía goleadora de Enner Valencia

'Superman’ no logró anotar en ninguno de los cinco amistosos que jugó la Tri como preparación para el Mundial de Catar 2022. Solo jugó cuatro de esos cotejos.



En 219 minutos que disputó, Enner Valencia no gritó gol e inclusive falló un penal.



Como dato alarmante, el último gol de Valencia fue contra Argentina en marzo de 2022, en el empate 1-1. El delantero marcó después de un rebote de Emiliano Martínez que le atajó un penal. Además, su gol anterior a ese fue en la derrota contra Venezuela en octubre del 2021, donde hizo efectivo un penal.



Hay que remontarse al 7 de octubre de 2021, para recordar la última vez que el capitán de la Tri convirtió de jugada y no de penal. Aquella tarde marcó un doblete en la goleada 3-0, contra Bolivia.



Han pasado 525 minutos desde el último gol de Enner que no fue de penal o consecuente de una pena máxima (caso Argentina).

Una cifra preocupante en la Tri

Durante el 2022, La Tri disputó 9 partidos, cuatro por Eliminatorias Sudamericanas y cinco amistosos. En ese lapso anotaron seis y recibieron seis goles. Además, en tres encuentros no anotaron y en cinco mantuvieron la valla invicta.

Goleadores del 2022

En el año 2022, cinco jugadores se repartieron los seis goles de Ecuador. Dos fueron hechos por defensores (Félix Torres y Pervis Estupiñán) y los restantes por delanteros (Jordy Caicedo x2, Enner Valencia y Michael Estrada).



Hay que mencionar que dos de los seis goles de la Tri vinieron desde el punto penal.

Alfaro preocupado

En la rueda de prensa post partido de Arabia Saudita, el director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, mostró preocupación por la falta de contundencia de Ecuador.



“Debemos volver a convertir que es algo que nos caracterizaba […] Hay que recuperar esa capacidad de gol que tenía el equipo y que se incorpore con la solidez defensiva que tenemos”, mencionó el argentino