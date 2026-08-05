Richard Carapaz va por la Vuelta a España tras brillar en el Tour de Francia

Richard Carapaz estará en la Vuelta a España 2026. La participación del ciclista ecuatoriano fue confirmada por el periodista español Javier Ares, una de las voces más reconocidas del ciclismo internacional, quien aseguró este 5 de agosto de 2026 que el corredor del EF Education-EasyPost será parte de la tercera gran vuelta de la temporada.

Richard Carapaz va por la Vuelta a España

La Vuelta a España 2026 comenzará el 22 de agosto y marcará un nuevo desafío para Carapaz, quien llega después de una temporada memorable. El ecuatoriano disputará así dos de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial en un mismo año, luego de competir en el reciente Tour de Francia.

“Hoy mismo me lo ha reconocido el propio director del equipo Education First que Carapaz estará en la ronda española. Carapaz no puede abandonar su objetivo de luchar por la clasificación general de la Vuelta a España”, afirmó Javier Ares en su canal de YouTube.

La llegada de Carapaz a la Vuelta España 2026 ocurre en uno de los mejores momentos de su carrera reciente. En el Tour de Francia 2026, el ciclista ecuatoriano logró dos victorias de etapa, en los etapas 18 y 20, además de conquistar la clasificación de la montaña y finalizar octavo en la clasificación general.

Carapaz tras el Tour de Francia

Su rendimiento en Francia también provocó un importante ascenso en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Carapaz subió 67 posiciones y pasó del puesto 93 al 26 con 2.199,12 puntos, regresando al grupo de los 30 mejores ciclistas del planeta.

Con sus triunfos en el Tour de Francia 2026, Richard Carapaz llegó a 26 victorias como profesional y alcanzó 10 triunfos parciales en las tres grandes vueltas: Tour, Giro y Vuelta a España. Esta cifra lo convirtió en el ciclista latinoamericano con más victorias de etapa en estas competencias. Además, fue segundo en San Sebastián.

El campeón del Giro de Italia 2019 y medallista de oro olímpico en Tokio 2020 afrontará ahora una nueva oportunidad para volver a pelear entre los mejores de una gran vuelta. La Vuelta a España 2026 será otro capítulo en la carrera de uno de los referentes del deporte ecuatoriano.

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