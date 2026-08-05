Richard Carapaz reveló las dos batallas personales que enfrentó antes del Tour de Francia

Richard Carapaz abrió su corazón este miércoles 5 de agosto de 2026 al repasar los duros momentos personales que afrontó esta temporada por el fallecimiento de su madre a inicios de año, una pérdida que ocurrió mientras él se encontraba fuera del país, y una dolencia física que lo llevó al quirófano.

Richard Carapaz hizo público su dolor

Para Richard Carapaz, su madre fue el pilar fundamental que sostuvo su carrera deportiva desde los inicios. Aunque admite que sigue siendo un golpe complejo de asimilar, encontró consuelo y fuerza en su memoria para mantenerse en pie y no dejarse vencer ante las adversidades.

“Sigue siendo un momento muy difícil de superar; la tengo en mi cabeza, la pienso mucho, sé que ahora está en un mejor lugar disfrutando de lo que me enseñó, de ser luchador y no dejarme vencer”, acotó.

“Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. TE AMO, MAMITA”, escribió Carapaz el miércoles 28 de enero cuando confirmó el fallecimiento de su progenitora.

En medio del duelo, el deportista destacó el respaldo incondicional de sus hermanas, su padre, su esposa e hijos. Reconoció que el afecto de su entorno íntimo ha sido clave para sobrellevar la partida de su progenitora, entendiendo este doloroso proceso como un paso inevitable de la vida.

A las dificultades emocionales se sumó un contratiempo físico que lo obligó a pasar por el quirófano para extraerle un quiste. Esta intervención le exigió 22 días de reposo absoluto sin poder entrenar en la bicicleta, complicando la planificación deportiva que tenía prevista para la temporada.

A pesar de la pausa forzada, ‘Richie‘ aprovechó ese tiempo de inactividad para recargar energías y permanecer junto a sus seres queridos. La pausa le permitió asimilar el luto en tranquilidad y preparar su retorno a la alta competencia.

Finalmente, el tricolor valoró su exitoso regreso a las carreteras, destacando su brillante actuación en el Tour de Francia, en donde ganó una etapa, fue el número uno de la clasificación de la montaña y elegido como el más combativo.

Palmarés de Richard Carapaz

AÑO LOGROS Y TRIUNFOS 2013 Campeonato Panamericano en Ruta sub-23 2015 1 etapa del Clásico RCN

Vuelta de la Juventud de Colombia 2016 Vuelta a Navarra, más 1 etapa (como amateur) 2018 Vuelta a Asturias, más 1 etapa

1 etapa del Giro de Italia 2019 Vuelta a Asturias, más 1 etapa

Giro de Italia, más 2 etapas 2020 1 etapa del Tour de Polonia

2.º en la Vuelta a España

UCI America Tour 2021 Vuelta a Suiza, más 1 etapa

3.º en el Tour de Francia

Juegos Olímpicos en Ruta 2022 Campeonato de Ecuador Contrarreloj

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta

1 etapa de la Volta a Cataluña

2.º en el Giro de Italia

3 etapas de la Vuelta a España, más clasificación de la montaña 2023 Campeonato de Ecuador en Ruta

Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes

2.º en los Juegos Panamericanos Contrarreloj 2024 Campeonato de Ecuador Contrarreloj

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta

1 etapa del Tour Colombia

1 etapa del Tour de Romandía

1 etapa del Tour de Francia, más clasificación de la montaña y premio de la combatividad 2025 3.º en el Giro de Italia, más 1 etapa 2026 2 etapas del Tour de Francia, más clasificación de la montaña y premio de la combatividad

2.º en la Clásica de San Sebastián

*Declaraciones tomadas de Teleamazonas.

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