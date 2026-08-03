Richard Carapaz, entre los 94 mejores ciclistas de la historia en prestigio ranking

Tras su última participación en la Clásica de San Sebastián, Richard Carapaz ascendió hacia el puesto 94 de los mejores ciclistas de la historia en el listado de Prestigenlisten. El ecuatoriano finalizó en el segundo puesto en la citada carrera y, con ello, superó al histórico Octave Lapize dentro del ranking.

El ascenso de Carapaz en la clasificación de los mejores de la historia

Después de su papel en la Clásica de San Sebastián, Richard Carapaz ascendió en la lista. El ciclista de 33 años llegó a los 501 puntos dentro de la escala de Prestigenlist, la cual también le ha otorgado 58 en la temporada.

El ciclista al que destronó fue Octave Lapize, quien quedó con 497 unidades dentro de la clasificación. Este nació en 1887 y falleció en 1917 al servir en la Primer Guerra Mundial. Entre sus logros más destacados se encuentran una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 y un Tour de Francia en 1910.

Carapaz, a su vez, marca su año más notable con el EF Education Easy-Post desde su llegada en 2023. En este 2026 ha obtenido la mayor cantidad de logros con el equipo.

Los mayores éxitos de Richard Carapaz en el 2026

Durante el 2026, los máximo galardondes para Richard Carapaz llegaron durante el los meses de junio, julio y agosto. En ellos disputó el Tour de Suiza, el Tour de Francia y la Clásica de San Sebastián.

En el Tour de Suiza, Carapaz quedó en el segundo puesto. Tras ello, en el Tour de Francia consiguió ganar dos etapas, terminar en la octava posición, ganar el Premio de Montaña y ser Ciclista Supercombativo.

La Clásica de San Sebastián fue su último evento y lo definió en la recta final. El ecuatoriano definió la carrera en un esprint final contra Remco Evenepoel, donde el belga lo superó.

¿Cómo se estructura el ranking de Prestigenlisten?

Para elaborar su listado, Prestigenlisten compara a los distintos ciclistas a lo largo de la historia en una escala que no favorezca en exceso a los actuales ni a los anteriores. Aquello con el fin de equilibrar las carreras vigentes en los últimos 150 años con el aza de nivel en el deporte.

Para ello, la plataforma para de datos desde la primera edición de la Clásica Milano – Torino en 1876. A partir de ello cuenta con más de 30 mil resultados de más de 4 000 ciclistas. Para eso se sostiene en la base de datos de ProCyclingStats y CyclingRanking.

Los ciclistas reciben una cantidad automática de puntos en función de la competencia, su lugar, premios y el año en el que lo lograron. Luego, cada uno es situado en la clasificación.