Richard Carapaz queda segundo en la Clásica de San Sebastián

El ecuatoriano Richard Carapaz no para tras haber brillado en el Tour de Francia. El ciclista ecuatoriano se hizo presente en la Clásica de San Sebastián, al igual que su compatriota Jonathan Narváez, y obtuvo el segundo puesto tras Remco Evenepoel.

Richard Carapaz en la Clásica de San Sebastián

Este sábado 1 de agosto, casi una semana después de finalizar su participación en el Tour –26 de julio- Carapaz se dio cita en el evento en España con el EF Education Easy-Post. En él peleó hasta el final por hacerse con el triunfo, pero fue superado por Evenepoel en el esprint final.

Tanto el ciclista tricolor como el belga encabezaron una fuga del pelotón a alrededor de ocho kilómetros próximos a la meta, en la pendiente de Murgil Tontorra. Aunque el europeo fue el primero en cruzar la última línea, ambos llegaron un con tiempo neutralizado de cinco horas, 23 minutos y 10 segundos.

Al momento previo a la escapada, el Emirates UAE –sin Tadej Pogacar– era el que dominaba y llevaba el ritmo. Fue ahí cuando Evenepoel consiguió romper al grupo y Carapaz saltó para darle caza.

El ciclista ecuatoriano buscó desmarcarse de su rival para no tener que definir en la última recta. Pese a los intentos. el belga lo forzó a llegar juntos e inclinar la balanza a su favor.

Richard Carapaz no para desde el Tour de Francia

Richard Carapaz empezó su camino en el Tour de Francia de 2026 durante el 4 de julio. Este duró un total de veintiún etapas, de las cuales el ecuatoriano consiguió vencer en dos.

En aquella competencia, el ecuatoriano consiguió hacerse con el Premio de Montaña y ser elegido como Supercombativo, distinciones que ya había conseguido en 2024. Además, ocupó la octava posición al término de la gran vuelta.

Tras brillar en Francia, sin embargo, Carapaz se hizo presente en dos eventos más. El lunes 27 y el martes 29 estuvo presente en Países Bajos en el Critérium de Boxmeer –el cual ganó– y en la Profronde van Surhuisterveen.

¿Cómo le fue a Jonathan Narváez en la Clásica de San Sebastián?

Jonathan Narváez estuvo presente con el UAE Emirates, el equipo que fue superado en la contención de Evenepoel y Carapaz. Este lideró el primer ascenso de su escuadra en el sector de Jaizkiebel.

Finalizó en la trigésimoquinta posición de la Clásica. Este llegó a cuatro minutos y 44 segundos de su compatriota y del ganador.

Narváez retornó a las pistas después de una última participación en el Tour de Suiza, en junio del 2026. Sus logros más notables en el año han sido en el Giro de Italia, donde consiguió tres etapas en mayo.