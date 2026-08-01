Richard Carapaz anuncia regreso a Ecuador tras brillar en Europa

Richard Carapaz tuvo intensas competencias durante junio, julio y agosto del 2026, tras regresar a las pistas luego de una cirugía. Luego de haber brillado en la Clásica de San Sebastián, el Tour de Francia, el Tour de Suiza y competencias de exhibición, el ciclista ecuatoriano anunció su regreso al país.

Richard Carapaz brilló en la Clásica de San Sebastián y dio a conocer su retorno

La mañana de este sábado 1 de agosto del 2026, Richard Carapaz se hizo presente en la Clásica de San Sebastián. Allí, el pedalista tricolor terminó en el segundo puesto tras ser superado por el belga Remco Evenepoel.

La carrera de un solo día se definió con un esprint final entre el tricolor y el europeo, quienes a falta de ocho kilómetros encabezaron una fuga del primer pelotón. Evenepoel agarró y Carapaz lo persiguió para no dejarlo escapar, sin embargo, tampoco consiguió desmarcase de él.

Tras su participación en País Vasco, la ‘Locomotora del Carchi’ se refirió a la carrera y a su futuro. En su intervención, este destacó el presente que atraviesa y sus planes inmediatos junto a su familia y en su país.

“Ha sido una carrera bastante dura (…) es emocionante poder terminar aquí. Feliz para ir a casa, ahora. Ha sido una semana un poco larga, después del Tour (de Francia) siempre es complicado mantener la concentración. Al final lo he hecho muy bien (…) Ahora, a disfrutar de la familia y todo lo que queda”; manifestó.

Richard Carapaz fue a la Clásica tras una destacada actuación en el Tour de Francia

Seis días antes de la Clásica de San Sebastián, Richard Carapaz finalizaba el Tour de Francia. En la edición del 2026, este consiguió consagrase por segunda vez como Rey de la Montaña y Ciclista Supercombativo.

Dentro de las 21 etapas del torneo, el carchense logró terminar en el octavo puesto y ganar dos etapas. Su participación fue la segunda mejor dentro de las cinco veces que se ha hecho presente en el Tour.

La actuación más destacada del ciclista tricolor se produjo en la edición de 2021. En ella, la ‘Locomotora del Carchi’ logró situarse en el podio tras finalizar en la tercera posición de la tabla general.

Tres meses intensos para Carapaz tras su regreso

En abril de 2026, Richard Carapaz se sometió a una operación debido a molestias perineales. Aquella cirugía le llegó a perderse el Giro de Italia, certamen que ganó en 2019, en el mes de mayo.

El ecuatoriano retornó para elTour de Suiza, el cual se celebró entre el 17 y el 21 de junio y en el cual terminó en el segundo puesto. Tras ello le llegó el Tour de Francia, donde estuvo desde el 4 de julio hasta el 26.

Los dos siguientes días al término del Tour, el 27 y el 28, este se dio cita en Critérium de Boxmeer y en la Profronde van Surhuisterveen, carreras de exhibición de las cuales ganó la primera. Finalmente, cerró con la Clásica a San Sebastián durante este 1 de agosto.

El entorno de Richard Carapaz le manifestó a EL COMERCIO que, para la primera semana de agosto, se espera conocer el calendario del deportista para lo que resta del año. Asimismo, no se ha confirmado en qué fecha retornará el pedalista al país.